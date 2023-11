Vous utilisez un mod sur WhatsApp ? Attention, l’un d’eux a fait 340 000 victimes en un mois

Cette version modifiée de WhatsApp se propage à grande vitesse. Circulant sur des groupes Telegram dénombrant plus de 2 millions d'abonnés, on estime plus de 340 000 appareils infiltrés rien que durant le mois d'octobre. Ce sont majoritairement les pays arabophones et azéris qui sont actuellement touchés. Les taux les plus élevés de diffusion et d'installation de ce mod concernent l'Azerbaïdjan, l'Arabie saoudite, l'Égypte, la Turquie et le Yémen. Toutefois, les localités plus éloignées ne sont pas pour autant à l'abri de cette attaque d'envergure. Kaspersky indique avoir également enregistré des victimes originaires d'Allemagne, des États-Unis, du Royaume-Uni, ou encore de Russie.

Puisqu'il est toujours mieux de prévenir que de guérir, soulignons à nouveau les recommandations en matière de sécurité numérique :