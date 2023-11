Quand certains smartphones Huawei, Honor et Vivo voient les applis Google comme des malwares...

Huawei a beau avoir été lourdement impacté par les sanctions américaines lui interdisant d'utiliser les services Google sur ses smartphones, le constructeur chinois est loin d'avoir dit son dernier mot. En effet, il continue de concevoir des téléphones de grande qualité avec son système d'exploitation et son interface maison : Harmony OS et EMUI. Pour les plus frileux, les services Google sont encore disponibles sur quelques smartphones Huawei. On fait le point dans notre sélection des meilleurs smartphones Huawei de 2022.

