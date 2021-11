Un trojan s’attaque à des millions de téléphones via le magasin d’applications de Huawei

Ce variant, désigné sous le nom d'Android.Cynos.7.origin, a pour but de récupérer des informations sur l'utilisateur et son appareil, et d'afficher des publicités. Il se cachait dans 190 applications se présentant comme des jeux de tous genres dans l'AppGallery de Huawei. Ces jeux visaient particulièrement un jeune public et étaient parfaitement fonctionnels, ce qui permettait de piéger plus facilement les victimes.