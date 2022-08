TerraMaster veut vous protéger des ransomwares grâce à ses NAS, voilà comment

Les ransomwares font partie des malwares les plus efficaces : une fois introduits dans les appareils des victimes, ils cryptent leurs données et suppriment les sauvegardes. De manière générale, il est beaucoup plus efficace et bien moins cher de payer la rançon que de s'acharner à poursuivre les malfaiteurs. En outre, dans la plupart des cas, le décryptage des données sera impossible à réaliser sans l'aide des hackers eux-mêmes.

Checkmate est l'un d'eux. Ce logiciel s'empare des données et demande une rançon de 15 000 dollars, à payer en Bitcoin. Malheureusement, une fois le paiement effectué, le décryptage des données n'est toujours pas garanti. Ainsi, la meilleure façon de se protéger du ransomware Checkmate est de garder des sauvegardes externes, sur des appareils débranchés et à plusieurs emplacements différents.