Euro 2021 : comment regarder le match France - Allemagne en streaming ?

Cette fois encore, pas d'inquiétude car nous avons une solution à vous proposer si vous souhaitez accéder au match avec les commentaires de

Bixente Lizarazu et Grégoire Margotton (TF1), de Xavier Domergue et Robert Pires (M6) ou Christophe Josse (qui commentera son septième Euro) et Daniel Bravo sur BeIN Sports.



La plupart du temps, l'accès aux services de streaming français vous sera refusé car votre adresse IP (Internet Protocol) n'est pas localisée en France, où les différentes chaînes détiennent les droits de diffusion. Dans ce cas précis, vous avez la possibilité d'utiliser un VPN (Virtual Private Network) pour vous connecter sur un serveur français et accéder librement au match en streaming sur une chaîne gratuite avec une adresse IP française, en HD et bien sûr.



Une fois le service VPN paramétré avec une IP française, il suffit de vous connecter aux services de streaming MyTF1, 6Play ou d'accéder à l'application BeINSports si vous disposez de l'abonnement adéquat.



Bon match à tous, et allez les Bleus !