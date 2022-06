Même enterré, Internet Explorer continue de causer des bugs sur Windows

Devenu de plus en plus discret dans l'écosystème de Microsoft depuis 2015 et l'introduction d'Edge, Internet Explorer n'a été définitivement retiré du service actif que le 15 juin dernier. Le navigateur avait alors servi près de trois décennies sur les différents OS de Microsoft, sa dernière version (IE 11) ayant été introduite fin 2013 avec Windows 8.1.