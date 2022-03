Microsoft Defender reporte des activités de ransomwares sur des mises à jour d'Office

Plus de peur que de mal. Mercredi 16 mars, les administrateurs de Windows ont bien cru à une potentielle cyberattaque de type rançongiciel affectant de nombre d'utilisatrices et utilisateurs souhaitant mettre à jour le service Office 2021. En réalité, il n'en fut rien.

Alors que les menaces en ligne sont en constante augmentation, le déploiement d'un ransomware par le biais de mises à jour de Microsoft aurait d'autant plus été catastrophique. Et cela alors que la firme de Redmond a déployé dans sa mise à jour pour Office un moyen de détecter plus facilement de potentiels rançongiciels.