Chrome va charger les pages HTTPS des sites web en premier pour une navigation plus sûre et plus rapide

Le navigateur va en effet chercher à charger la version HTTPS d'une page web en priorité lorsqu'un utilisateur souhaite consulter un site, et passer ensuite au HTTP si le HTTPS n'est pas disponible.

Actuellement, on constate le contraire : Chrome ouvre d'abord l'URL en HTTP puis cherche une version HTTPS de celle-ci. Conséquence : on se retrouve un court moment sur une version moins sécurisée de la page et le chargement est légèrement ralenti sur les sites en HTTPS puisqu'il faut d'abord passer par le HTTP.



Dans un projet Chromium, Google explique : « Le Web évolue de plus en plus vers le HTTPS, et nous voulons maintenant optimiser la navigation et avoir des performances de premier chargement pour le HTTPS plutôt que pour le HTTP. »