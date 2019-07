OPay, la start-up de paiement mobile fondée par Opera, lève 50 millions de dollars

Focus sur le Nigéria

Une concurrence de plus en plus féroce

Source : Techcrunch

Moteur de recherche en quête d'utilisateurs et de popularité auprès des internautes du monde entier, Opera , développé par l'entreprise norvégienne, n'en reste pas moins un navigateur de plus en plus utilisé en Afrique. Second au classement entre juin 2018 et 2019 , bien que Chrome domine encore largement les débats, le logiciel de l'entreprise consolide doucement mais sûrement sa place.Déterminé à renforcer sa position sur le continent susmentionné, le groupe nordique aen fondant en 2018 une- dont les activités se concentrent tout particulièrement en Afrique. Une jeune pousse, dont la dernière levée de fonds s'est soldée par un succès :, notamment auprès deet, comme nous l'apprendLa manne financière acquise grâce à ce tour de table servira notamment à développer les activités de la société au, pays le plus peuplé d'Afrique. Au cours des dix derniers mois,a par exemple enregistré un volume de transactions de. Des chiffres prometteurs qui poussent donc les fondateurs de la compagnie a intensifier leurs efforts sur ce territoire précis.Comme le précise, ce nouveau pécule permettra également àde concurrencer toujours plus, principale société de paiement numérique du Nigéria, qui est, elle aussi, parvenue à amasser plusieurs millions de dollars - dix au total - lors d'une levée de fonds en 2018. Plus globalement, la filiale d'Opera cherchera à l'avenir à pénétrerau juteux potentiel.