Ne l’appelez plus Firefox Quantum mais... Firefox Browser

Firefox Quantum abandonne un nom adoptée depuis la version 57

Source : Neowin

Unaccompagnera ce nom bien plus évocateur, dans le but d'harmoniser les services proposés par. Pour rappel, ces derniers bénéficient déjà d'une refonte graphique.Depuis la version 57, le navigateur de Mozilla répondait au nom de. Un nom loin d'avoir été adopté par la plupart des utilisateurs et la presse. Résultat ? Pour sa prochaine version qui sera déployée en octobre, le navigateur s'appellera tout simplement. Pourquoi faire compliqué ?Mais ce changement de nom ne viendra pas seul, puisqu'il sera accompagné d'un tout nouveau logo pour Firefox. C'est doncpour le navigateur de Mozilla qui s'impose parmi les plus utilisés du marché.C'est plus précisément leque le navigateur abandonnera le nom de Quantum pour Browser. Les plus impatients pourront mettre la main sur la bêta dès le mois de septembre pour découvrir quelles autres nouveautés proposera le logiciel.