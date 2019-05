Firefox : WebRender (et ses 60 img/s) sera déployé dès la version 67

Un lancement limité à quelques utilisateurs seulement

Mozilla veut accélérer le Web pour un meilleur confort d'utilisation

Source : Neowin

Depuis le lancement de Firefox Quantum en 2017,a amélioré les performances et la stabilité de son navigateur. Il restait encore à implémenter, le moteur de rendu qui permettra l'affichage des pages Web à 60 images/seconde en utilisant plus intensivement le processeur graphique de sa machine.Cette technologie, connue aussi sous le nom, n'était pas encore prête au lancement et aura pris près de deux années de développement supplémentaires avant d'être proposée dans une version stable.Ce sera désormais chose faite dès le 21 mai et le lancement de la version 67 du navigateur, maisseulement, estime Mozilla sur son fil Reddit . L'éditeur doit vouloir attendre les retours des internautes avant de déployer plus largement son moteur de rendu.Dans un post publié en 2017 sur le blog officiel de la fondation, Lin Clark, qui officie en tant qu'ingénieur chez Mozilla, expliquait que la fonctionnalité fonctionne «». Elle ajoute que de son côté, Google Chrome reste aujourd'huien comparaison sur de nombreuses pages Web.Reste le problème des matériels compatibles. Dans les notes de version, Mozilla indique que WebRender n'a été testé que sur desembarquant un GPU NVIDIA.Pour le moment, l'éditeur n'a pas communiqué plus clairement sur les autres systèmes d'exploitation ou plateformes supportant l'affichage à 60 images/seconde et il faudra probablement attendre le lancement officiel pour en savoir plus.