Microsoft Edge Preview disponible en test sur Windows 7, Windows 8 et 8.1

Microsoft cherche à proposer la meilleure expérience web, même aux parcs les plus anciens



Edge Chromium n'est pas prévu avant plusieurs mois



Source : Windows Central

Microsoft compte faire profiter de son nouveau navigateur au plus large public. Après une version bêta disponible depuis plusieurs semaines pour les utilisateurs de Windows 10 et de macOS, l'éditeur met en ligne une nouvelle pré-version compatible avec, Windows 8 et Windows 8.1.», explique Microsoft dans un billet de blog annonçant le lancement.Avec cette sortie, l'éditeur de Redmond souhaite s'adresser notamment au marché. De nombreuses entreprises, aux parcs informatiques complexes, n'ont pas encore fait la mise à niveau vers Windows 10 et Microsoft souhaite malgré tout leur proposer une plateforme unique et un accès aux dernières technologies web pour ne pas ralentir ou dégrader leur activité.Microsoft indique également que le mode sombre et la connexions aux service cloud d'Azure ne sont pas pour le moment intégrés et qu'il fait tout son possible pour les proposer dans le futur.Pour le moment seul le canal « Canary » a été ouvert et est réservé aux développeurs uniquement, de nombreux bugs étant encore présents. Le développement est plus avancé concernant la version dédiée à Windows 10, uneétant d'ors et déjà proposée au grand public mais la sortie finale n'est pas attendue avant plusieurs mois.