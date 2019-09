Vous utilisez Internet Explorer ? Mettez-le à jour pour corriger une grosse faille de sécurité

Une importante faille de sécurité...

... comblée par une mise à jour d'urgence

Source : ghacks

Si Microsoft est occupé à développer la version de son navigateur Egde basé sur le moteur Chromium , l'entreprise n'en oublie pas pour autant son poulain historique : le mal-aimé Internet Explorer. Si vous faites partie des utilisateurs qui ont encore recours à ce logiciel, nous vous conseillons d'installer la dernière mise à jour publiée par la firme de Redmond.Microsoft explique que la vulnérabilité peut permettre à un pirate de prendre le contrôle du système. L'attaquant a alors la possibilité d'installer ou de supprimer des programmes, d'afficher, de modifier ou de supprimer des fichiers ou de créer de nouveaux comptes d'utilisateurs.La faille consiste en la possibilité d'exécuter du code à distance, et ce à cause de la façon dont le moteur de script gère les objets en mémoire dans Internet Explorer. Quiconque parvient à l'exploiter peut réussir à obtenir les mêmes droits que l'utilisateur. Si ce dernier est l'administrateur, c'est le jackpot.Le groupe américain admet que la vulnérabilité CVE-2019-1367 a déjà été activement exploitée. Le correctif, disponible pour les versions 9, 10 et 11 d'Internet Explorer sur Windows 10, 8.1, 7 et Server, a été rendu disponible le 23 septembre 2019 sur le Microsoft Update Catalog . Il devrait aussi débarquer ce 24 septembre 2019 via Windows Update. Cette mise à jour de sécurité comble la vulnérabilité en modifiant la gestion du moteur de script.La dangerosité de cette faille de sécurité, couplée au fait que celle-ci ait été découverte et que des individus en aient déjà tiré profit, devrait motiver Microsoft à proposer automatiquement la mise à jour dans un court délai plutôt que de forcer les utilisateurs à passer par une installation manuelle, comme c'est le cas à l'heure d'écrire ces lignes.