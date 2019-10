Chrome 77 pour Android protégera contre les piratages tels que Spectre

© Adobe Stock

Compromis de performance

Avec la version 77 de son navigateur Chrome , cette protection doit être portée sur Android.En février 2019, des chercheurs de Google disaient de Spectre qu' aucun correctif ne pourrait en venir à bout. Huit mois plus tard, cette version 77 de Chrome apportera cependant une meilleure protection face à cette catégorie de virus.Google s'attend à observer une surconsommation de mémoire vive de l'ordre de 3 % à 5 %, tout en cherchant à optimiser ces performances. Pour cela, et pour le moment, la protectionne doit être activée que sur les sites sensibles requérant un mot de passe, et uniquement sur les appareils Android disposant d'une quantité suffisante de mémoire vive (2 Go au minimum). À l'avenir, il s'agit pour Google de pouvoir exécuter cette protection sur l'ensemble des sites sensibles, y compris ceux qui ne demandent pas de mot de passe.