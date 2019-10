Chrome vous indiquera bientôt si vos identifiants et mots de passe ont déjà été volés

Succès et mort de Password Checkup

Un outil ajouté directement sur votre compte Google

Source : Engadget

Ce nouvel outil viendra remplacer l'extension, lancée en février par la firme de Mountain View.En février, Google dévoilait l'extension Password Checkup , qui permettait aux utilisateurs du navigateur Chrome d'être avertis en cas d'activité suspecte, afin de réagir rapidement pour sécuriser un compte. Près de huit mois plus tard,a été téléchargé par plus de 650 000 personnes.Dans un futur proche - mais pas encore daté - cette extension devrait cependant disparaître en tant que telle pour devenir un outil automatique de Google Chrome. La fonctionnalité sera donc ajoutée systématiquement au navigateur, pour ses utilisateurs. Google affirme que cette décision a été prise en raison de la multiplication des brèches de sécurité et attaques informatiques que subissent les internautes américains.Google explique par ailleurs quedeviendra un outil pérenne, directement intégré aux comptes Google des utilisateurs. Il les avertira automatiquement en cas de danger, mais préviendra également si un mot de passe est faible ou trop usité sur Internet.Notons enfin que des outils numériques comme LastPass permettent déjà ce type de manipulations et d'avertissement automatiques.