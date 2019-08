Google Chrome pourrait bientôt bloquer les notifications pop-up des sites web

Différentes manières de bloquer les notifications sur Android

Un blocage automatique pour certains utilisateurs de Chrome sur PC

Difficile de se promener sur le web sans subir une avalanche de demande d'envoi de notifications. Sur mobile, ces fenêtres pop-up s'emparent même parfois de la totalité de l'écran, obligeant l'utilisateur à cliquer dessus s'il veut pouvoir lire le contenu. Une situation souvent exaspérante.Pour les utilisateurs de Chrome et Chrome OS, c'est peut-être la fin de ces fenêtres de notifications. Google semble être en train de chercher un moyen de pouvoir mieux les gérer, en permettant de les rendre silencieuses ou de les bloquer définitivement.C'est le site XDA-Developers , site d'info spécialisé dans la technologie et les appareils mobiles, qui a repéré un indice sur le sujet. Une nouvelle feature a été ajoutée dans le menude Chrome. «», c'est en un mot l'atelier de Google Chrome qui regroupe toutes les fonctionnalités à l'essai du navigateur. Le menuest caché des utilisateurs lambda de Chrome, mais peut être accessible à chacun.Un nouveauintitulé «» a ainsi été repéré. Il permettrait aux utilisateurs de mettre en pause les demandes de notification des sites web. «», explique notamment la description. Ce qui est intéressant, c'est que contrairement à la majorité desmis à l'essai sur Chrome, celui-ci ne propose pas que les options « Activer » et « Désactiver », mais une série de possibilités.Concernant les appareils Android, la première option, « Enabled », permettra simplement de choisir l'envoi par Chrome d'un message silencieux signalant que la notification a été bloquée. La deuxième, « Enabled (heads-up notifications) », est similaire à cela près que la notification pop-up apparaîtra brièvement en haut de votre écran. La troisième, « Enabled (mini-infobars) » ne prendra pas la forme d'un pop-up, mais d'une petite barre d'information, possiblement en bas de votre écran, permettant de voir que Chrome a bloqué une notification. Un bouton de gestion pour débloquer les notifications sera également disponible.Google semble également travailler à changer les notifications des sites web sur son navigateur desktop. Deux options seront disponibles et permettront de voir, quelque part sur la barre d'adresse URL, que Chrome a bloqué une notification.Une petite animation accompagnée des termes « Notification bloquée » devrait voir le jour. Cliquer sur l'icône permettra ainsi d'avoir le détail et de changer les paramètre si on le souhaite. Il semblerait, selon XDA-Developers, que Google Chrome sur ordinateur activera automatiquement son option de blocage des notifications si l'on a toujours tendance à refuser leur envoi.La mise en place de ces options de blocage pourrait arriver très prochainement sur, et devrait permettre à beaucoup de monde de gagner du temps.