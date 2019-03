Chrome Android : il serait bientôt possible de grouper les onglets

Des onglets regroupés par thèmes pour faciliter la navigation

Une fonctionnalité encore en plein chantier

Source : Android Police

On le sait tous, lespeuvent devenir notre pire cauchemar au quotidien. Il est facile d'en ouvrir des dizaines au cours de notre navigation, mais il n'est pas aisé de retrouver la bonne information perdue dans une jungle de pages web difficilement accessible.Ce problème,a décidé de le prendre à bras-le-corps et va inaugurer dans les prochaines semaines une fonctionnalité permettant dedans des groupes triés selon un sujet ou un thème précis. La fonction va permettre de se retrouver plus facilement dans son espace de travail et de gagner du temps à chaque consultation.Google commence à déployer la fonctionnalité dans la version Canary de, réservée aux développeurs pour des phases de test. Et il reste beaucoup de travail aux équipes du moteur de recherche avant de la proposer au grand public.Pour le moment, il est uniquement possible de créer un ou plusieurs groupes, et d'ajouter ou supprimer des onglets de ceux-ci par un clic droit. Google n'a par contre pas encore intégré l'interface permettant d'interagir avec les groupes et de voir leur rendu final dans le navigateur.Selon les constatations des premiers testeurs, les groupes sontsur tous les appareils où Chrome est installé et connecté au même compte. Des lignes de codes indiquent qu'ils pourraient également être intégrés àdans les prochaines semaines, même si Google ne liste pas aujourd'hui le système mobile parmi les plateformes supportées.