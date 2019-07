Brave : le programme de publicités acceptables débarque sur Android

À lire aussi : Navigateurs Web, notre comparatif 2019

Rémunérez les éditeurs de site web directement en naviguant depuis votre smartphone

Source : Brave

Utiliserrevient à protéger vos données, sécuriser votre navigation qui se veut rapide mais aussi rémunérer les éditeurs certifiés, voire même uniquement ceux que vous souhaitez.Depuis deux mois, Brave propose unqu'il est possible de choisir.Ce système était d'ores et déjà présent sur le navigateur de bureau pour macOS, Windows et Linux,