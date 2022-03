Brave s'attaque désormais à Google Meet et Microsoft Teams

Brave

Malgré sa jeunesse (cinq ans d’existence, dont deux seulement en version stable), Brave rivalise sérieusement avec les plus grands. Suffisamment malin pour déléguer le développement de son interface et de ses options de base aux équipes Chromium, le navigateur profite de ces économies de temps et d’argent pour se concentrer sur des fonctionnalités plus qu’importantes au regard de la gestion des données personnelles en ligne. De cette stratégie sont nés un moteur de recherche indépendant, un programme de partage équitable des revenus publicitaires respectueux de la vie privée, des outils de communication sécurisés et des fonctions de navigation innovantes, amorçant une transition efficace vers un web décentralisé, plus ouvert et plus libre. Seule ombre au tableau : des performances en dessous des promesses formulées par Brave.