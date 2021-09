Le navigateur Brave se lance dans la visioconférence avec Brave Talk

Avec Brave Talk (« Brave Together » lors de sa phase de bêta test), Brave fait la promesse d'une fonctionnalité de visioconférence basée sur la confidentialité, sans géolocalisation et avec une capacité d'appels vidéo privés illimités. Brave Talk, au demeurant directement inclus dans le navigateur, ne nécessite pas d'application supplémentaire ni de téléchargement. En gros, il vous suffit juste d'ouvrir le navigateur de bureau, et depuis un nouvel onglet, de cliquer sur le petit icône de caméra pour vous rendre sur la bonne page. À défaut, il est possible d'y accéder via l'adresse talk.brave.com . Et si l'appel doit être lancé depuis Brave directement, il est ensuite possible de rejoindre cet appel depuis n'importe quel navigateur.