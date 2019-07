Opera Touch Android et iOS : une mise à jour centrée sur l'interface utilisateur

Accédez à vos sites les plus fréquemment consultés d'un seul geste

Un bloqueur de publicités personnalisable

Source : Blog Opéra

Encore des nouveautés pour. L'éditeur tient à améliorer fréquemment les nouveautés portées sur son application mobile, et notamment son interface innovante.La première nouvelle fonctionnalité vise justement à enrichir le, cette zone située en bas de l'écran et qui permet d'accéder aux onglets ouverts ou à la recherche vocale, sans pratiquer une gymnastique du pouce bien souvent désagréable sur nos smartphones de plus en plus grands.Désormais cette zone d'action proposera au lancementillustrés avec leurs logos respectifs. Glissez votre doigt vers l'un de ces boutons etaffichera un aperçu du site et retirez votre doigt pour l'ouvrir en plein écran sur le smartphone.Lea été également revu et enrichi d'un réglage plus fin. Vous pouvez désormais, dans les paramètres de navigation,pour afficher ses annonces publicitaires et continuer à financer les éditeurs dont vous appréciez le travail (comme Clubic par exemple...).Ces deux nouvelles fonctionnalités sont intégrées dans la dernièredu navigateur qui devrait être rapidement disponible à la fois sur l'et sur le Google Play Store