Cet antivirus bloque par erreur Google chez des millions d'utilisateurs

Vous naviguiez tranquillement à travers vos services Google et, d'un seul coup, impossible d'y accéder sans aucune explication rationnelle ? Si cela vous est arrivé mercredi entre 17 et 18 heures (environ), alors vous venez de vous faire démasquer : vous êtes utilisateur/trice de Malwarebytes. Eh oui, l'antivirus aux millions d'afficionados a tout simplement fait passer l'ensemble des sites et services Google du côté obscur de la force, sur une simple erreur.