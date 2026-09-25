Comment obtenir une adresse IP italienne en 2026 ?

Une adresse IP italienne peut servir à retrouver des services locaux depuis la France, vérifier ce qu’un site affiche depuis l’Italie ou conserver ses habitudes pendant un déplacement. Le moyen le plus direct passe par un VPN doté de serveurs dans le pays.
Pourquoi votre adresse IP révèle votre position
Chaque connexion à Internet passe par une adresse IP publique, généralement attribuée par votre fournisseur d’accès ou votre opérateur mobile. Elle permet d’acheminer les données entre votre appareil et les services consultés, mais donne aussi une estimation de votre localisation. Pas votre adresse postale : plutôt un pays, une région ou une ville approximative, ainsi que le réseau utilisé.
Cette information entre dans les critères employés par de nombreux services en ligne. RaiPlay peut réserver un programme au territoire italien lorsque les droits de diffusion l’exigent. DAZN, Sky ou Mediaset appliquent eux aussi des règles territoriales à leurs catalogues et abonnements, avec une nuance importante pour les voyages en Europe : la portabilité permet déjà aux comptes éligibles de conserver leurs contenus lors d’un déplacement temporaire dans l’Espace économique européen. DAZN Italia applique ce principe aux formules concernées, comme Sky Go pour ses abonnés italiens.
Un VPN disposant de serveurs en Italie remplace l’adresse IP de votre connexion par celle du serveur choisi. Les sites voient alors une IP italienne, même si vous êtes physiquement en France, en Belgique ou ailleurs. Le trafic entre votre appareil et le serveur VPN est également chiffré, ce qui protège davantage vos échanges sur les réseaux Wi-Fi des hôtels, gares, aéroports ou cafés.
La présence de serveurs italiens ne fait toutefois qu’une partie du travail. Pour la vidéo, les appels ou les gros transferts, le débit et la stabilité comptent tout autant. Pour un compte sensible ou un usage régulier, les protections contre les fuites et la politique de journalisation méritent aussi d’être regardées.
Les meilleurs VPN pour obtenir une IP italienne
|VPN
|Serveurs en Italie
|Idéal pour
|Garantie de remboursement
|Prix
|CyberGhost
|178 à Milan et Rome
|Simplicité, streaming, petit prix
|Jusqu’à 45 jours
|dès 2,19 €/mois
|Proton VPN
|Serveurs italiens avec les offres payantes
|Confidentialité, données sensibles
|30 jours
|dès 2,99 €/mois
|ExpressVPN
|Milan, Naples et Cosenza
|Débits, TV, voyage, multi-appareils
|30 jours
|dès 2,49 €/mois
CyberGhost possède le parc italien le plus fourni de cette sélection, avec 110 serveurs à Milan et 68 à Rome. ExpressVPN propose trois localisations, dont Naples et Cosenza. Proton VPN réserve pour sa part l’Italie à ses abonnements payants : son offre Free ne comprend aucun serveur dans le pays.
Les méthodes pour obtenir une adresse IP italienne
Plusieurs solutions permettent de faire apparaître une connexion depuis l’Italie. Elles ne protègent pas toutes le trafic de la même manière et ne demandent pas le même niveau de configuration.
Le VPN, la méthode la plus accessible
Le VPN répond au plus grand nombre d’usages. Une application s’installe sur l’ordinateur ou le smartphone, puis le choix d’un serveur italien remplace l’adresse IP publique de la connexion.
L’intérêt ne se limite pas au navigateur. Les applications installées sur l’appareil passent elles aussi par le tunnel VPN, sauf règle particulière de split tunneling. Streaming, messagerie, téléchargements ou navigation bénéficient donc de la même adresse IP italienne.
Les services payants incluent également un kill switch, des protections contre les fuites DNS et plusieurs protocoles. WireGuard ou Lightway chez ExpressVPN privilégient les débits et la rapidité de connexion.
Le proxy, pratique pour un besoin ponctuel
Un proxy peut lui aussi relayer les requêtes par une adresse IP italienne. La différence tient à son périmètre : il agit généralement dans une application ou un navigateur et ne protège pas nécessairement le reste du trafic de l’appareil.
Les offres gratuites posent en plus des questions de débit, de stabilité et de gestion des données. Pour consulter rapidement une page depuis une IP italienne, le proxy peut dépanner. Pour un Wi-Fi public, une vidéo longue ou plusieurs applications, le VPN couvre davantage de trafic.
Tor, mal adapté au choix d’un pays
Tor répartit la connexion entre plusieurs relais afin de limiter le lien direct entre l’utilisateur ou l’utilisatrice et le site consulté. Il est possible de favoriser un pays de sortie dans des configurations avancées, mais ce n’est pas son usage naturel.
Les débits fluctuent davantage, les adresses de sortie sont largement identifiées et la sélection géographique n’offre pas la souplesse d’un VPN commercial. Pour utiliser régulièrement une IP italienne, d’autres solutions demandent moins de manipulations.
Le VPS italien, pour les profils techniques
Un serveur virtuel loué auprès d’un hébergeur en Italie peut servir de point de sortie personnel. WireGuard, OpenVPN ou un tunnel SSH permettent alors d’acheminer la connexion par cette machine et d’utiliser son adresse IP italienne.
Cette approche offre une adresse stable et peu partagée, mais demande d’administrer soi-même le serveur, les mises à jour et la configuration réseau. Elle ne fournit pas non plus les applications, la rotation des serveurs, les protections intégrées ou l’assistance d’un fournisseur VPN.
L’IP dédiée, pour conserver toujours la même adresse
Sur un VPN grand public, une même adresse IP est généralement partagée par de nombreux abonnés. Une IP dédiée vous est attribuée personnellement et change beaucoup moins souvent.
Elle peut réduire les CAPTCHA et les alertes provoquées par des connexions successives depuis des adresses différentes. Elle intéresse surtout les personnes qui utilisent régulièrement les mêmes portails ou qui doivent déclarer une adresse IP autorisée dans un environnement professionnel.
Tutoriel CyberGhost pour obtenir une IP italienne
CyberGhost constitue l’option la plus directe pour obtenir une adresse IP italienne sans multiplier les réglages. Son réseau comprend actuellement 178 serveurs dans le pays, répartis entre Milan et Rome.
- Interface claire et agréable
- Très bon rapport qualité-prix sur la durée
- Streaming et P2P bien pris en charge
- Expérience moins homogène selon les plateformes
- Interface claire et agréable
- Très bon rapport qualité-prix sur la durée
- Streaming et P2P bien pris en charge
- Expérience moins homogène selon les plateformes
Étape 1 : créer un compte ou lancer l’essai
CyberGhost propose un véritable essai gratuit sur ordinateur. Sur Windows et macOS, vous disposez de 24 heures avec toutes les fonctions premium et aucun moyen de paiement à enregistrer. L’essai passe à trois jours sur Android et sept jours sur iOS, avec un moyen de paiement requis sur mobile.
Les abonnements longue durée bénéficient d’une garantie de remboursement de 45 jours. Cette garantie fonctionne différemment : le paiement intervient dès la souscription.
Étape 2 : installer l’application
Téléchargez CyberGhost sur Windows, macOS, Android, iOS ou l’une des autres plateformes compatibles, puis connectez-vous à votre compte.
Pour un usage classique, l’application choisit elle-même les paramètres de connexion adaptés. WireGuard constitue une bonne option pour les usages axés sur le débit.
Étape 3 : choisir Milan ou Rome
Ouvrez la liste des pays, recherchez l’Italie puis sélectionnez Milan ou Rome. CyberGhost compte actuellement 110 serveurs dans la première ville et 68 dans la seconde.
Depuis la France, la distance réseau avec le nord de l’Italie étant relativement courte, Milan constitue un bon premier choix. Rome permet de changer de point de sortie si le serveur utilisé donne de moins bons résultats.
Étape 4 : vérifier l’adresse IP
Après la connexion, ouvrez un site de vérification tel qu’ipleak.net ou iplocation.net. Le pays détecté doit désormais être l’Italie.
Si une localisation antérieure apparaît toujours dans un service déjà ouvert, fermez la session ou relancez l’application après la connexion au VPN.
Étape 5 : activer les protections utiles
Le kill switch évite que l’adresse IP habituelle réapparaisse si le tunnel VPN se coupe. Les règles Wi-Fi automatiques peuvent également lancer CyberGhost à la connexion sur un réseau public ou inconnu.
Tutoriel Proton VPN pour privilégier la confidentialité
Proton VPN convient davantage aux personnes qui veulent une adresse IP italienne tout en accordant beaucoup de poids à la confidentialité. Ses applications sont open source et auditées, et les offres payantes donnent accès à Secure Core, Stealth et VPN Accelerator.
- Haut niveau de sécurité et de confidentialité
- Une version gratuite convaincante
- Stealth et Secure Core bien pensés pour les environnements restrictifs
- Tarifs plus élevés que plusieurs concurrents grand public
- Haut niveau de sécurité et de confidentialité
- Une version gratuite convaincante
- Stealth et Secure Core bien pensés pour les environnements restrictifs
- Tarifs plus élevés que plusieurs concurrents grand public
Étape 1 : choisir une formule payante
L’offre Proton VPN Free ne fournit pas d’adresse IP italienne. Ses serveurs gratuits couvrent dix pays : Pays-Bas, Japon, Roumanie, Pologne, Norvège, Suisse, Singapour, Mexique, Canada et États-Unis. Une formule Plus ou supérieure est nécessaire pour choisir l’Italie.
Les offres payantes bénéficient d’une garantie de remboursement de 30 jours.
Étape 2 : installer Proton VPN
Proton VPN est disponible sur Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Chromebook, Apple TV et plusieurs appareils de streaming.
Après connexion au compte, l’interface donne accès à la liste des pays, aux protocoles et aux différentes protections du service.
Étape 3 : choisir le protocole
WireGuard convient très bien à la majorité des connexions. Stealth vise davantage les réseaux qui identifient ou bloquent le trafic VPN.
L’option automatique laisse l’application choisir le protocole selon la connexion utilisée.
Étape 4 : sélectionner l’Italie
Recherchez l’Italie dans la liste des pays et lancez la connexion vers un serveur local. L’adresse IP publique doit alors être rattachée au pays. Proton indique que les serveurs italiens destinés à cet usage nécessitent Proton VPN Plus.
Étape 5 : ajuster les protections
Le kill switch peut bloquer l’accès direct à Internet pendant une coupure du tunnel. Secure Core fait passer le trafic par une infrastructure Proton renforcée avant le serveur de sortie et vise des besoins de confidentialité plus élevés.
Cette route supplémentaire peut coûter un peu de débit. Pour regarder une vidéo ou limiter la latence, une connexion directe à l’Italie sera généralement plus adaptée.
Tutoriel ExpressVPN pour le voyage et les appareils de salon
ExpressVPN dispose de trois localisations en Italie : Milan, Naples et Cosenza. Le service prend en charge Lightway, WireGuard, OpenVPN et IKEv2 selon les plateformes.
- Performances très élevées et stables
- Protocole Lightway rapide et bien intégré
- Applications simples, soignées et agréables à utiliser
- Moins de réglages avancés que certains concurrents
- Performances très élevées et stables
- Protocole Lightway rapide et bien intégré
- Applications simples, soignées et agréables à utiliser
- Moins de réglages avancés que certains concurrents
Étape 1 : choisir une formule ExpressVPN
ExpressVPN propose plusieurs abonnements avec un nombre de connexions simultanées variable. Les nouvelles souscriptions éligibles bénéficient d’une garantie de remboursement de 30 jours.
Sur Android et iOS, un essai gratuit de trois jours est également proposé via les boutiques mobiles.
Étape 2 : installer l’application
Le service couvre Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Apple TV et les routeurs compatibles. Une installation sur routeur peut être intéressante pour les appareils qui n’acceptent pas directement d’application VPN.
Étape 3 : utiliser Lightway ou le mode automatique
Lightway a été conçu pour conserver de bons débits et reprendre rapidement la connexion lors d’un changement de réseau.
Vous pouvez aussi laisser ExpressVPN gérer le protocole sans réglage manuel.
Étape 4 : choisir une ville italienne
Dans le sélecteur de localisations, recherchez l’Italie puis Milan, Naples ou Cosenza. ExpressVPN exploite des infrastructures allant jusqu’à 40 Gbit/s dans son réseau italien.
Le serveur le plus proche géographiquement constitue un bon point de départ, mais le trajet réseau réel peut varier. Tester une deuxième ville prend quelques secondes si les performances ne conviennent pas.
Étape 5 : vérifier l’IP et les débits
Contrôlez l’adresse obtenue avec un service de test IP, puis lancez vos applications habituelles.
Pour un usage vidéo, la stabilité compte souvent davantage que le débit maximal atteint pendant quelques secondes. Un serveur qui tient correctement la connexion pendant un direct sera plus intéressant qu’un pic de vitesse élevé suivi de variations.
Que faire si vous ne pouvez pas installer d’application VPN ?
Ordinateur professionnel verrouillé, Chromebook administré, session sans droits d’installation : une extension de navigateur peut fournir une adresse IP italienne lorsque l’application complète n’est pas disponible.
Son périmètre est cependant plus étroit. Seul le trafic du navigateur passe généralement par l’extension. Un client mail, une application de visioconférence ou un logiciel installé continue alors à utiliser la connexion habituelle de la machine.
Pour consulter un site italien, vérifier une page locale ou faire de la veille, ce format peut convenir. Pour protéger tout l’appareil sur un Wi-Fi public ou utiliser plusieurs applications avec la même IP italienne, le client VPN complet couvre davantage d’usages.
Comparatif rapide des VPN pour une IP italienne
|Critère
|CyberGhost
|Proton VPN
|ExpressVPN
|Localisations en Italie
|Milan, Rome
|Italie avec offre payante
|Milan, Naples, Cosenza
|Meilleur usage
|Simplicité, streaming
|Confidentialité
|Débits, TV, voyage
|Garantie
|Jusqu’à 45 jours
|30 jours
|30 jours
|Offre gratuite utile
|Essai 24 h sur PC/Mac
|Free sans Italie
|Essai 3 jours mobile
|Protocoles
|WireGuard, OpenVPN, IKEv2
|WireGuard, OpenVPN, Stealth
|Lightway, WireGuard, OpenVPN
|Kill switch
|Oui
|Oui
|Oui
|IP dédiée italienne
|Selon offre disponible
|Non mise en avant
|Non
Qui a vraiment besoin d’une IP italienne ?
Les Italiens installés ou en déplacement à l’étranger
Une personne habituée aux services italiens peut retrouver des différences après avoir quitté le pays. C’est notamment le cas pour regarder la RAI depuis l’étranger : RaiPlay ne possède pas les droits internationaux de l’intégralité de ses programmes, et plusieurs directs, replays ou événements restent réservés au territoire italien.
Dans l’Union européenne, les abonnements payants bénéficient toutefois souvent de la portabilité. Un compte italien DAZN éligible conserve son catalogue national dans l’EEE, et Sky Go applique également la portabilité à ses abonnés italiens remplissant les conditions prévues.
Les personnes qui consultent régulièrement des services italiens
Une IP italienne permet de voir la version locale d’un site lorsque son affichage dépend de la géolocalisation réseau. Cela peut concerner des médias, des boutiques, des comparateurs ou des plateformes dont le catalogue varie selon le pays.
L’adresse IP n’est toutefois qu’un signal parmi d’autres. Le compte, la langue, les cookies, l’adresse de facturation ou le moyen de paiement peuvent aussi influer sur ce qui est proposé.
Les voyageurs qui utilisent des réseaux publics
Dans un hôtel, un train ou un aéroport, l’intérêt d’un VPN dépasse la localisation italienne. Le tunnel chiffre aussi le trafic entre l’appareil et le serveur.
Un serveur italien peut alors être choisi pour conserver une IP du pays tout en sécurisant la connexion utilisée pendant le déplacement.
Quels services utiliser avec une IP italienne ?
RaiPlay
RaiPlay regroupe les directs des chaînes RAI, des replays et un vaste catalogue à la demande. Tous les programmes n’ont pas les mêmes droits hors d’Italie. Pour la Coupe du monde 2026, par exemple, la RAI détenait les droits numériques en clair de 35 rencontres pour le territoire italien, avec diffusion sur RaiPlay.
Une IP italienne peut donc être utile pour regarder la RAI depuis l'étranger lorsque l’accès dépend du pays détecté, sans garantir qu’un serveur VPN donné sera accepté par la plateforme.
Mediaset Infinity
Mediaset Infinity demande davantage de prudence : le service indique explicitement qu’il ne permet pas les connexions via VPN. Les abonnés Infinity+ ou GOLD ayant activé leur formule en Italie bénéficient en revanche de la portabilité dans l’Union européenne.
Une IP italienne n’est donc pas une solution à conseiller pour Mediaset Infinity lorsque la plateforme identifie la connexion comme provenant d’un VPN.
DAZN Italia
DAZN Italia applique la portabilité européenne aux abonnements éligibles. Une personne résidant en Italie peut ainsi conserver son catalogue pendant un déplacement temporaire en France ou dans les autres pays de l’EEE. En dehors de cette zone, le service donne notamment accès aux contenus gratuits disponibles dans le pays visité et aux programmes bénéficiant de droits mondiaux.
Pour une personne installée en France qui souhaite suivre la Serie A, une IP italienne n’est par ailleurs pas nécessaire : DAZN France diffuse l’intégralité du championnat 2026/2027 ainsi que la Coppa Italia et la Supercoppa.
Sky Go, NOW et les services sportifs italiens
Sky Go accompagne les abonnés italiens éligibles pendant leurs déplacements dans l’Union européenne, en Islande, au Liechtenstein et en Norvège.
L’Italie possède aussi ses propres offres pour la Formule 1, le MotoGP et d’autres compétitions via Sky, NOW ou TV8. Avant de chercher une IP italienne depuis la France, vérifiez donc d’abord qui détient les droits français de la compétition visée : le diffuseur local peut déjà proposer le programme.
Est-ce légal d’utiliser un VPN pour obtenir une IP italienne ?
Oui. L’utilisation d’un VPN n’est pas interdite en Italie ou en France. L’outil sert aussi bien à protéger une connexion qu’à accéder à un réseau professionnel ou à changer d’adresse IP.
Les actes effectués à travers le VPN restent soumis aux mêmes lois, et les conditions d’utilisation des services en ligne continuent de s’appliquer. Une plateforme peut donc refuser les connexions provenant d’un VPN sans que l’usage du VPN soit, en lui-même, illégal.
L’Italie possède par ailleurs un dispositif antipiratage particulièrement développé. Piracy Shield permet à l’AGCOM d’ordonner le blocage d’adresses IP et de noms de domaine majoritairement utilisés pour diffuser illégalement des contenus. Depuis juillet 2025, le mécanisme couvre tous les contenus audiovisuels diffusés en direct et plus uniquement les événements sportifs.
Les obligations peuvent aussi concerner les fournisseurs de VPN et les services DNS publiquement accessibles, y compris lorsqu’ils sont établis hors d’Italie. Cette réglementation vise l’accès aux ressources diffusant illégalement des contenus protégés, pas le simple fait pour un particulier d’utiliser un VPN.
Un VPN gratuit permet-il d’obtenir une IP italienne ?
Les offres gratuites sérieuses donnent peu de choix pour l’Italie.
Proton VPN Free propose des données illimitées, mais ses dix pays gratuits n’incluent pas l’Italie. Pour sélectionner un serveur italien, il faut passer à Proton VPN Plus.
CyberGhost constitue une option plus directe pour un besoin ponctuel : son essai de 24 heures sur Windows et macOS donne accès à tout le réseau, dont les serveurs de Milan et Rome, sans carte bancaire. Sur Android, l’essai dure trois jours ; sur iOS, sept jours.
Les garanties de remboursement de 30 ou 45 jours ne doivent pas être confondues avec un essai gratuit. Elles impliquent de payer l’abonnement au départ, puis de demander le remboursement dans les conditions prévues par le fournisseur.
Pour obtenir régulièrement une IP italienne, une formule payante donne davantage de contrôle sur la ville, le serveur utilisé et les fonctions de connexion.
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IP italienne et VPN : les réponses à vos questions
Comment vérifier que mon adresse IP est bien italienne ?
Après la connexion au serveur VPN, ouvrez un service comme ipleak.net ou iplocation.net. Le pays affiché doit être l’Italie et l’adresse publique doit différer de celle fournie par votre connexion habituelle.
Peut-on obtenir gratuitement une IP italienne ?
Oui, pendant une période courte. CyberGhost propose notamment 24 heures d’essai sur Windows et macOS sans carte bancaire et donne accès à ses serveurs italiens. Proton VPN Free ne propose en revanche pas l’Italie.
Quelle ville choisir entre Milan, Rome ou Naples ?
Depuis la France, Milan offre souvent un trajet réseau court en raison de sa proximité géographique. Le serveur le plus rapide dépend toutefois de votre opérateur, de la charge du réseau et du chemin emprunté par les données. En cas de débit décevant, essayez une autre ville italienne.
Peut-on regarder RaiPlay avec une adresse IP italienne ?
Une IP italienne peut aider lorsqu’un programme est limité selon la localisation réseau. Elle ne garantit pas que RaiPlay acceptera le serveur VPN utilisé, et la disponibilité varie aussi selon les droits du contenu.
Une IP italienne permet-elle de regarder Mediaset Infinity ?
Mediaset Infinity indique ne pas accepter les connexions via VPN. Les abonnés Infinity+ et GOLD éligibles peuvent utiliser la portabilité européenne pendant leurs déplacements dans l’Union européenne.
Une adresse IP italienne ralentit-elle la connexion ?
Un VPN ajoute un serveur intermédiaire et du chiffrement, ce qui entraîne une perte variable. Depuis la France, la faible distance avec l’Italie limite généralement la latence supplémentaire, mais le débit dépend du fournisseur, du serveur et de votre connexion de départ.
Mon fournisseur d’accès voit-il que j’utilise un VPN ?
Il peut voir qu’une connexion chiffrée est établie avec une adresse distante, sans voir directement les sites visités à l’intérieur du tunnel. Le fournisseur VPN devient en revanche un intermédiaire technique important, ce qui explique l’intérêt d’une politique no-logs auditée.
VPN ou proxy pour une IP italienne ?
Les deux peuvent changer l’adresse IP visible, mais le VPN couvre généralement tout l’appareil et chiffre le trafic jusqu’au serveur VPN. Un proxy agit souvent à l’échelle du navigateur ou d’une application. Pour un usage régulier, plusieurs applications ou un Wi-Fi public, le VPN offre une couverture plus large.
Peut-on obtenir une IP italienne sur iPhone et Android ?
Oui. CyberGhost, Proton VPN et ExpressVPN proposent tous des applications mobiles. Après installation, choisissez un serveur italien et autorisez l’application à créer la configuration VPN demandée par iOS ou Android.