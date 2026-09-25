Comment obtenir une adresse IP italienne en 2026 ?

Chaque connexion à Internet passe par une adresse IP publique, généralement attribuée par votre fournisseur d’accès ou votre opérateur mobile. Elle permet d’acheminer les données entre votre appareil et les services consultés, mais donne aussi une estimation de votre localisation. Pas votre adresse postale : plutôt un pays, une région ou une ville approximative, ainsi que le réseau utilisé.

Cette information entre dans les critères employés par de nombreux services en ligne. RaiPlay peut réserver un programme au territoire italien lorsque les droits de diffusion l’exigent. DAZN, Sky ou Mediaset appliquent eux aussi des règles territoriales à leurs catalogues et abonnements, avec une nuance importante pour les voyages en Europe : la portabilité permet déjà aux comptes éligibles de conserver leurs contenus lors d’un déplacement temporaire dans l’Espace économique européen. DAZN Italia applique ce principe aux formules concernées, comme Sky Go pour ses abonnés italiens.

Un VPN disposant de serveurs en Italie remplace l’adresse IP de votre connexion par celle du serveur choisi. Les sites voient alors une IP italienne, même si vous êtes physiquement en France, en Belgique ou ailleurs. Le trafic entre votre appareil et le serveur VPN est également chiffré, ce qui protège davantage vos échanges sur les réseaux Wi-Fi des hôtels, gares, aéroports ou cafés.

La présence de serveurs italiens ne fait toutefois qu’une partie du travail. Pour la vidéo, les appels ou les gros transferts, le débit et la stabilité comptent tout autant. Pour un compte sensible ou un usage régulier, les protections contre les fuites et la politique de journalisation méritent aussi d’être regardées.