Quand on utilise un VPN à l’étranger, le bouton « connexion rapide » n’est pas toujours la meilleure option. Serveur français, emplacement local, pays voisin, serveur spécialisé : le bon choix dépend d’abord de ce que vous voulez faire.
Ouvrir son VPN, cliquer sur le premier serveur recommandé et passer à autre chose : dans la plupart des cas, cela suffit. En voyage, c’est un peu différent. Selon le service que vous ouvrez, le pays dans lequel vous vous trouvez, la qualité du réseau et les options proposées par votre fournisseur, il peut être plus utile de choisir soi-même son emplacement VPN.
Un serveur français pour garder accès à ses services habituels
Depuis l’étranger, certains services français peuvent se montrer plus stricts lorsqu’ils détectent une connexion venue d’un autre pays. Sélectionner un emplacement en France permet alors d’utiliser une adresse IP française, ce qui peut faciliter l’accès à un espace client, un compte opérateur, un site administratif, une assurance ou un service lié à votre pays de résidence.
Une IP n’est toutefois qu’un signal parmi d’autres. Une application peut aussi s’appuyer sur votre compte, votre carte SIM, votre moyen de paiement ou la localisation GPS du téléphone. Certains services bloquent également les adresses IP connues de VPN. Mais si le problème résulte seulement de la localisation apparente de la connexion, un serveur français peut suffire à rétablir l’accès.
Un emplacement local pour les usages sur place
À l’inverse, le serveur français n’est pas toujours le plus pertinent. Pour consulter un site local, utiliser une application de transport, accéder à certains services du pays ou obtenir des résultats mieux adaptés à votre destination, mieux vaut souvent choisir un emplacement VPN sur place.
C’est aussi un choix logique pour limiter les détours inutiles. Un serveur proche peut améliorer la latence et la stabilité de la connexion, à condition qu’il ne soit pas saturé et que le réseau du fournisseur suive. Si vous êtes en Espagne et que vous n’avez pas besoin d’une adresse IP française, un emplacement espagnol sera donc généralement plus adapté qu’un serveur français.
Chez certains fournisseurs, un emplacement local ne correspond cependant pas toujours à un serveur physiquement installé dans le pays. L’adresse IP peut suffire aux sites et applications, mais la localisation réelle de l’infrastructure peut peser sur les performances.
Un pays voisin quand le serveur local ne suit pas
Tous les pays ne sont pas couverts de la même manière par les VPN. Pour certaines destinations, le choix est large, les serveurs nombreux et les débits solides. Pour d’autres, l’emplacement local peut être absent, lent, saturé ou régulièrement bloqué par certains services.
Dans ce cas, choisir un pays voisin peut être plus efficace que de s’obstiner. Depuis le Portugal, un serveur espagnol peut offrir une connexion plus stable. Depuis la Belgique, un serveur aux Pays-Bas ou en France peut mieux s’en sortir selon le fournisseur. L’objectif n’est pas forcément d’obtenir une adresse IP du pays dans lequel vous séjournez, mais de rester proche géographiquement tout en gagnant en stabilité.
À noter que cette option présente elle aussi des limites. Pour accéder à un service strictement réservé aux connexions depuis le pays, une adresse IP d’un pays voisin ne remplacera pas celle du territoire concerné.
Des serveurs spécialisés à réserver aux cas particuliers
Certains VPN proposent aussi des serveurs spécialisés : IP dédiée, IP fixe, serveurs obfusqués, double VPN, serveurs optimisés pour certains usages. Inutile de les activer par réflexe, mais ils peuvent servir dans des cas précis.
Une IP fixe ou une IP dédiée peuvent limiter les vérifications répétées si un service n’aime pas les adresses qui changent trop souvent. En contrepartie, elle est moins discrète qu’une adresse partagée entre de nombreux utilisateurs et utilisatrices. Les serveurs obfusqués peuvent aider lorsque les connexions VPN sont filtrées. Le double VPN privilégie la confidentialité, mais il peut ralentir la connexion et n’a pas grand intérêt pour les petits usages du quotidien en voyage.
En vacances, le bon serveur n’est donc pas forcément celui que le client VPN choisit en premier. Pour sécuriser un Wi-Fi public sans besoin particulier, la connexion rapide peut suffire. Pour retrouver certains services français, mieux vaut sélectionner un emplacement en France. Pour les usages sur place, un serveur local sera généralement plus pertinent. Et si la connexion déçoit, un pays voisin ou un serveur spécialisé peuvent parfois mieux répondre au besoin du moment.