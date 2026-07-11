À l’inverse, le serveur français n’est pas toujours le plus pertinent. Pour consulter un site local, utiliser une application de transport, accéder à certains services du pays ou obtenir des résultats mieux adaptés à votre destination, mieux vaut souvent choisir un emplacement VPN sur place.

C’est aussi un choix logique pour limiter les détours inutiles. Un serveur proche peut améliorer la latence et la stabilité de la connexion, à condition qu’il ne soit pas saturé et que le réseau du fournisseur suive. Si vous êtes en Espagne et que vous n’avez pas besoin d’une adresse IP française, un emplacement espagnol sera donc généralement plus adapté qu’un serveur français.

Chez certains fournisseurs, un emplacement local ne correspond cependant pas toujours à un serveur physiquement installé dans le pays. L’adresse IP peut suffire aux sites et applications, mais la localisation réelle de l’infrastructure peut peser sur les performances.