Anti-malwares : cette nouvelle offre VPN NordVPN est indispensable !

Que ce soit sous pour vos smartphones Android et iOS, vos ordinateurs MacOS, Windows ou Linux ainsi que Chrome, Edge et Firefox pour les navigateurs Web, vos Smart TV, vos consoles de jeu, ou encore votre routeur, vous bénéficiez d'un service ultra-performant qui pratique une stricte politique zéro-log. En d'autres termes, NordVPN ne collecte pas et ne stocke pas vos données, vous êtes donc bel et bien incognito en ligne.

Et parce que les menaces sont plurielles, NordVPN vous propose un outil anti-malwares tout neuf pour dénicher les virus dans vos téléchargements ou encore vous tenir au courant, en temps réel, de sites Web réputés pour héberger des malwares, et donc éviter de les fréquenter. Si on y ajoute le service client francophone disponible 24h24 et 7j/7 de NordVPN, on ne peut qu'apprécier un peu plus encore sa note de 9/10 obtenue par NordVPN lors de notre test Clubic 100% indépendant. Autant dire que vous n'en serez pas déçu !