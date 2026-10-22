L’iPad de 11 pouces est une petite tablette parfaite pour les déplacements grâce à son écran Liquid Retina. Sur Amazon, l’appareil est actuellement disponible avec 10 % de réduction
Depuis plusieurs années, Apple commercialise des iPad qui ne cessent d’être plus puissants, mais qui ne cessent aussi de voir leur prix grimper. Avec son iPad de 11 pouces, la marque à la pomme opte pour une tablette moins puissante puisqu’elle est équipée de la puce A16 Bionic, mais elle possède aussi un prix plus attractif, inférieur à 500 euros grâce à Amazon.
Pourquoi choisir l’iPad de 11 pouces ?
- Des performances toujours correctes : En optant pour une puce A16, Apple réduit le champ des possibles de sa tablette, mais elle reste très correcte pour du streaming vidéo et le scroll sur les réseaux sociaux.
- Un écran Liquid Retina toujours appréciable : Cette tablette de 11 pouces se pare de la technologie Liquid Retina et du True Tone pour permettre aux couleurs de s’adapter à l’environnement ambiant.
- La fluidité d’iPadOS : Si vous possédez d’autres produits Apple, cet iPad pourra se synchroniser avec vos autres appareils pour faciliter notamment le transfert de photos ou de visuels créés sur Canva.
Une tablette plus petite adaptée au streaming vidéo
Sans surprise, cet iPad de 11 pouces dans sa version de 128 Go ne casse pas avec le reste de la gamme des tablettes d’Apple. On retrouve un dos uni avec le capteur photo logé dans un coin et le logo d’Apple au milieu. À l’avant, il n’y a pas de surprise non plus et Apple continue d’insister avec des bordures épaisses. Cependant, ce n’est pas un défaut puisqu’elles permettent de prendre l’iPad sans que les paumes n’empiètent sur l’écran.
Pour rester sur l'écran de 11 pouces, Apple reprend la technologie Liquid Retina et le True Tone pour s’adapter à la luminosité de la pièce en ajustant la balance des blancs et en réduisant l’intensité de l’écran. Cependant, il faut avoir en tête que la luminosité se limite à 500 nits. En plein soleil, cet iPad risque d’être difficilement lisible.
Côté logiciel, on retrouve iPadOS. Si vous possédez déjà un iPhone, vous n’allez pas être perdu avec ce logiciel puisque, dans les grandes lignes, il fonctionne comme celui de votre téléphone.
Des performances sacrifiées au profit du prix
Pour obtenir une tablette plus accessible, Apple a mis sur pied un iPad qui ne possède pas les récentes puces M que l’on retrouve sur les iPad Pro ou les iPad Air, mais a préféré une puce A16 qui équipe notamment certains iPhone. Logiquement, les performances sont moins bonnes et il ne sera, par exemple, pas possible d’utiliser la tablette pour un usage professionnel puisqu’elle risque de montrer ses limites pour les tâches créatives par exemple.
Cependant, le principal défaut de cet iPad reste l’autonomie. La machine d’Apple tient seulement dix heures de lecture vidéo. Sur le papier, cela semble intéressant, mais si on compare la tablette à d’autres produits similaires, c’est insuffisant lorsque l'on sait que certains produits peuvent grimper à 15 heures.
✅ Les points forts
- Un design toujours réussi qui tient parfaitement dans les mains
- La puce A16 reste efficace
- Un excellent écran Liquid Retina
❌ Les limites
- Un iPad qui perd son usage professionnel
- Une autonomie pas à la hauteur de la concurrence
En ce moment, l’iPad de 11 pouces est disponible à 460,24 euros au lieu de 509 euros
L’iPad de 11 pouces se présente comme une alternative plus accessible pour obtenir une tablette d’Apple idéale pour le streaming. En ce qui concerne les activités créatives, vous pourrez éditer des visuels sur Canva, mais le montage vidéo risque d’être compliqué.
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