Sans surprise, cet iPad de 11 pouces dans sa version de 128 Go ne casse pas avec le reste de la gamme des tablettes d’Apple. On retrouve un dos uni avec le capteur photo logé dans un coin et le logo d’Apple au milieu. À l’avant, il n’y a pas de surprise non plus et Apple continue d’insister avec des bordures épaisses. Cependant, ce n’est pas un défaut puisqu’elles permettent de prendre l’iPad sans que les paumes n’empiètent sur l’écran.

Pour rester sur l'écran de 11 pouces, Apple reprend la technologie Liquid Retina et le True Tone pour s’adapter à la luminosité de la pièce en ajustant la balance des blancs et en réduisant l’intensité de l’écran. Cependant, il faut avoir en tête que la luminosité se limite à 500 nits. En plein soleil, cet iPad risque d’être difficilement lisible.

Côté logiciel, on retrouve iPadOS. Si vous possédez déjà un iPhone, vous n’allez pas être perdu avec ce logiciel puisque, dans les grandes lignes, il fonctionne comme celui de votre téléphone.