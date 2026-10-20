L’Acer Nitro KG272Gbmipfx est un petit écran PC gamer sans prétention, fait pour le jeu vidéo, à retrouver en promo sur Amazon pour 89,90 euros au lieu de 109,90 euros.
L’Acer Nitro KG 27 pouces 120 Hz est une solution de choix si vous avez un budget serré mais la volonté de jouer sur un affichage de grande taille avec une bonne fluidité. Il ne fait pas dans l’élite, ce qui explique son prix, surtout qu’il est en promotion actuellement sur Amazon avec 20 euros de réduction. Ça peut paraître peu, mais ça le fait passer à 89,90 euros, un prix très acceptable. C’est une porte d’entrée acceptable pour le gaming, c'est un bon compromis qui va à l’essentiel et ne s’embarrasse pas de fonctions premium.
Pourquoi choisir l’Acer Nitro KG 27" ?
- Pour sa dalle IPS réactive de 27 pouces avec de bons angles de vision et un temps de réponse MPRT de 1 ms pour une action toujours lisible.
- Sa fluidité garantie à 120 Hz avec prise en charge du FreeSync et une compatibilité G-Sync.
- Ses fonctions gaming intégrées avec l’ajout du système Black Boost et des effets personnalisables pour optimiser l’affichage en temps réel.
Une expérience fluide sur grand format, sous conditions
Cet écran Acer Nitro est une dalle IPS Full HD de 27 pouces, un format assez généreux qui propose en plus un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui est un vrai atout si vous jouez aux FPS, jeux de course ou autres titres compétitifs. Sa diagonale de 63 cm couplée à une définition de 1 920 x 1 080 pixels engendre une densité de pixels assez faible, ce qui rend les textes légèrement flous lors de longues sessions de bureautique. Il s’adresse en priorité aux joueurs, donc, et propose une ergonomie très basique avec une simple inclinaison d’avant en arrière. Il faudra donc ajuster votre assise pour pallier l’absence, frustrante, de réglage en hauteur.
L’essentiel pour jouer face à un marché concurrentiel
Si cet écran apporte le confort immédiat du 120 Hz synchronisé et la qualité visuelle de l’IPS à un prix très contenu, il se heurte à une concurrence féroce qui propose fréquemment du 144 Hz, voire du 180 Hz, même si c’est plutôt rare à ce prix. Sa principale limite, c'est quand même sa luminosité modeste de 250 cd/m² et sa connectique vieillissante avec un port HDMI 1.4 et un DisplayPort 1.2, ce qui l'exclut si vous êtes amateur de rendu HDR ou d’installations complexes.
✅ Les points forts
- Une dalle IPS convaincante
- Sa diagonale de 27 pouces qui renforce l'immersion
- Son taux de rafraîchissement de 120 Hz couplé à un temps de réponse de 1 ms (MPRT)
- Sa compatibilité native FreeSync et G-Sync
- Des outils logiciels gaming comme Black Boost ou Aim Point
- Les haut-parleurs d’appoint intégrés
❌ Les limites
- La faible densité de pixels entraîne des textes moins nets en bureautique
- L'ergonomie trop basique
- La luminosité de 250 cd/m² interdit le vrai HDR
- Une connectique d’ancienne génération
L’Acer Nitro KG272Gbmipfx, de son petit nom complet, reste une proposition cohérente pour les joueurs avec un budget limité et une carte graphique modeste. Il convient bien aux setups des joueurs qui privilégient l'immersion d'un grand écran réactif de 27 pouces sans vouloir s’encombrer des fonctions premium.
Si vous cherchez un écran bureautique, par contre, ce n’est pas le meilleur candidat, puisque les textes ne sont pas d’une grande netteté. Pour quelques dizaines d’euros supplémentaires, vous pouvez aller voir du côté des moniteurs QHD ou éventuellement descendre sur une diagonale plus compacte de 24 pouces pour conserver une image plus fine.
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Cyberghost VPN à 2.19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Deezer Premium offert pendant 2 mois, résiliable à tout moment.
- Le badge télépéage Fulli offert 8 mois en France (code : ETEINDIEN26)
- Antivirus Avast One Premium Security à 3,04 €/mois pendant 1 an (-50 %)
- Antivirus Mac + iPhone Intego One Complete à -35 % pendant 2 ans
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 36 €