L’Acer Nitro KG272Gbmipfx, de son petit nom complet, reste une proposition cohérente pour les joueurs avec un budget limité et une carte graphique modeste. Il convient bien aux setups des joueurs qui privilégient l'immersion d'un grand écran réactif de 27 pouces sans vouloir s’encombrer des fonctions premium.

Si vous cherchez un écran bureautique, par contre, ce n’est pas le meilleur candidat, puisque les textes ne sont pas d’une grande netteté. Pour quelques dizaines d’euros supplémentaires, vous pouvez aller voir du côté des moniteurs QHD ou éventuellement descendre sur une diagonale plus compacte de 24 pouces pour conserver une image plus fine.