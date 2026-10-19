Robot laveur à rouleau Lefant, aspirateur balai Roborock F25, smartphone POCO C95 Pro ou jeu Pragmata sur Switch 2 : les ventes flash d’Amazon de ce lundi vont de l’entretien des sols au jeu vidéo. Nous en avons retenu 10, de 47,99 € à 299 €, après avoir contrôlé le prix et le vendeur de chacune sur sa fiche.
Une dizaine de jours après les Jours Flash Prime des 6 et 7 octobre, Amazon continue de faire tourner ses ventes flash. Les baisses du jour portent surtout sur la maison : quatre robots aspirateurs, un aspirateur balai laveur et deux kits de caméras de surveillance Arlo.
Notre sélection réunit 10 offres, complétées par un smartphone POCO, une ceinture cardio Garmin et le jeu Pragmata de Capcom. Toutes sont vendues par Amazon ou par la boutique officielle de la marque sur Amazon. Deux d’entre elles comportent une condition, un bon de réduction à activer ou un article offert : nous la précisons dans la liste.
Les 10 ventes flash Amazon retenues ce lundi
- Jeu Pragmata sur Nintendo Switch 2 à 47,99 € au lieu de 59,99 €
- Robot aspirateur laveur Lefant M210 Pro Omni à 279,98 € au lieu de 999,99 € (259,98 € avec le bon de réduction à activer sur la fiche, jusqu’au 21 octobre)
- Robot aspirateur laveur Lefant M330 Pro à 129,99 € au lieu de 499 €
- Smartphone POCO C95 Pro 8 Go + 256 Go à 239,90 € au lieu de 333 €
- Aspirateur laveur Roborock F25 BX Gen 2 à 299 € au lieu de 399 €
- Ceinture cardio Garmin HRM 600 (taille M-XL) à 119,99 € au lieu de 169 €
- Pack de 3 caméras Arlo Essential 3 HD à 124,99 € au lieu de 187,55 €
- Caméra Arlo Ultra 3 4K avec SmartHub à 219,99 € au lieu de 309,98 €
- Robot aspirateur laveur Roborock Q7 L5+ à 179,99 € au lieu de 389,99 € (un article offert dès 129 € d’achat)
- Robot aspirateur laveur Roborock Q10 S5+ à 229,98 € au lieu de 439,99 €
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Cyberghost VPN à 2.19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Deezer Premium offert pendant 2 mois, résiliable à tout moment.
- Le badge télépéage Fulli offert 8 mois en France (code : ETEINDIEN26)
- Antivirus Avast One Premium Security à 3,04 €/mois pendant 1 an (-50 %)
- Antivirus Mac + iPhone Intego One Complete à -35 % pendant 2 ans
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 36 €
Ce que chaque offre apporte, et le point à vérifier
Une remise dit peu de chose de l’usage. Pour six de ces offres, voici à qui elles s’adressent et ce qu’il faut savoir avant de commander.
- Pragmata (Switch 2) : nouvelle licence de Capcom, ce jeu d’action et d’aventure de science-fiction oblige à pirater l’armure des ennemis mécaniques avant de pouvoir les toucher. Vous y suivez Hugh et l’androïde Diana. À 47,99 €, il coûte 12 € de moins que les 59,99 € demandés ce lundi matin à la Fnac.
- Lefant M210 Pro Omni : ce robot lave avec un rouleau de 20 cm qu’il humidifie, frotte puis racle pour récupérer l’eau sale, plutôt qu’avec une serpillière qu’il traîne. Lefant annonce 20 000 Pa d’aspiration et un gabarit de 28 cm pensé pour passer sous le lit et le canapé. Le bon à activer sur la fiche le fait passer à 259,98 € jusqu’au mercredi 21 octobre : c’est ce prix payé qu’il faut retenir.
- POCO C95 Pro : sa batterie de 7 500 mAh et sa charge à 45 W visent ceux qui veulent tenir jusqu’à deux jours sans chargeur, sur un grand écran de 6,9 pouces. Cet écran reste en définition HD : c’est un smartphone pensé pour l’endurance plus que pour l’image. Xiaomi y ajoute une troisième année de garantie constructeur.
- Roborock F25 BX Gen 2 : cet aspirateur balai laveur aspire et lave en un seul passage, nettoie son rouleau à l’eau chaude et le sèche à 90 °C. Il se couche à 180° pour passer sous les meubles et annonce 60 minutes d’autonomie. Roborock le destine aux sols durs, et Amazon le vend 100 € sous son prix le plus bas des 30 derniers jours.
- Garmin HRM 600 : cette ceinture cardio transmet la fréquence cardiaque et la variabilité cardiaque aux montres et compteurs Garmin compatibles. Elle enregistre aussi seule pendant les sports où l’on retire sa montre et fonctionne en natation, avec jusqu’à deux mois d’autonomie. Cette offre concerne la taille M-XL, pour un tour de poitrine de 80 à 119 cm.
- Pack Arlo Essential 3 HD : trois caméras extérieures sans fil pour 124,99 €, soit un peu moins de 42 € la caméra. Vision nocturne couleur, champ de 130°, sirène et audio bidirectionnel, autonomie annoncée de six mois. La vidéo reste en HD, et les alertes intelligentes comme le stockage cloud demandent l’abonnement Arlo Secure.
Prix barrés et entretien des sols : ce qu’il faut savoir avant de choisir
Pour six de ces offres, le prix barré affiché par Amazon est le prix le plus bas pratiqué sur les 30 derniers jours : la baisse est donc récente, de -25 % sur l’aspirateur Roborock F25 BX Gen 2 à -73 % sur le robot Lefant M330 Pro. Pour Pragmata, la ceinture Garmin et les robots Roborock Q7 L5+ et Q10 S5+, la référence est le prix conseillé par l’éditeur ou la marque : le prix payé reste alors le meilleur repère pour comparer.
Côté entretien des sols, ces cinq appareils ne répondent pas au même besoin. Le Roborock Q7 L5+ vide lui-même son bac dans une station de 2,7 L, jusqu’à sept semaines selon Roborock ; le Lefant M210 Pro Omni mise sur le lavage au rouleau ; le F25 BX Gen 2 reste un aspirateur balai que l’on pousse. Pour situer ces modèles face aux références du marché, notre comparatif des meilleurs aspirateurs robots détaille ce que nous avons mesuré en test.
Ventes flash Amazon du 19 octobre : vos questions
Le bon de réduction du Lefant M210 Pro Omni s’applique-t-il automatiquement ?
Non, il faut l’activer sur la fiche produit avant de commander. Il ramène le prix à 259,98 €, pour un article par commande, jusqu’au mercredi 21 octobre ou à épuisement du stock.
Faut-il un abonnement pour utiliser les caméras Arlo ?
Non : la détection de mouvement, la vidéo en direct et l’audio bidirectionnel fonctionnent sans abonnement. Les alertes intelligentes par IA et le stockage cloud demandent l’abonnement Arlo Secure, dont un essai est inclus.
La ceinture Garmin HRM 600 fonctionne-t-elle sans montre Garmin ?
Elle enregistre la fréquence cardiaque, les calories, la vitesse et la distance pendant une activité sans montre, puis les synchronise avec l’application Garmin Connect. Les dynamiques de course avancées, comme la longueur de foulée, nécessitent en revanche une montre Garmin compatible.