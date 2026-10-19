Une dizaine de jours après les Jours Flash Prime des 6 et 7 octobre, Amazon continue de faire tourner ses ventes flash. Les baisses du jour portent surtout sur la maison : quatre robots aspirateurs, un aspirateur balai laveur et deux kits de caméras de surveillance Arlo.

Notre sélection réunit 10 offres, complétées par un smartphone POCO, une ceinture cardio Garmin et le jeu Pragmata de Capcom. Toutes sont vendues par Amazon ou par la boutique officielle de la marque sur Amazon. Deux d’entre elles comportent une condition, un bon de réduction à activer ou un article offert : nous la précisons dans la liste.