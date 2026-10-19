Avec son autonomie de dix heures et son format compact, l'Asus Vivobook 14 X1407QA-LYO84W est un laptop parfait pour les déplacements. Sur Amazon, il est disponible avec une réduction de 30 %.
Avec son Snapdragon X X1 et ses 16 Go de RAM, l'Asus Vivobok 14 X1407QA-LYO84W conviendra aux étudiants et aux professionnels qui effectuent principalement des tâches bureautiques comme de la prise de notes. Cependant, quelques défauts sont à noter comme un écran qui manque de luminosité. Pour essayer d'effacer ces lacunes, Amazon propose cet ordinateur pour moins de 600 euros.
Sur Amazon, l'Asus Vivobok 14 X1407QA-LYO84W est disponible pour 559,99 euros au lieu 799,99 euros
Pourquoi choisir l'Asus Vivobok 14 X1407QA-LYO84W ?
- Parfait pour les déplacements : Avec moins de deux centimètres d'épaisseur et un poids inférieur à 1,5 kg, ce laptop pourra se glisser facilement dans un sac à dos et conviendra donc aux étudiants et aux professionnels.
- Des performances adaptées à la bureautique : Avec le Snapdragon X X1 et les 16 Go de RAM, vous pourrez effectuer toutes vos tâches professionnelles en ayant plusieurs onglets ouverts en arrière-plan.
- Une dizaine d'heures d'autonomie : Toujours dans cette optique de convenir aux nomades, l'ordinateur tiendra une journée sans problème. Attention, le chargeur n'est pas fourni.
Un as de la bureautique
L'Asus Vivobok 14 X1407QA-LYO84W ne s'en cache pas : il est un laptop dédié à la bureautique. Pour preuve, il est équipé du Snapdragon X X1 et de 16 Go de RAM. Ce duo vous permettra d'effectuer toutes les tâches bureautiques, de faire des recherches avec plusieurs onglets ouverts et même quelques missions créatives sur Canva.
Pour ranger tous vos fichiers, vous pourrez vous appuyer sur le confortable espace de stockage de 512 Go. Si c'est insuffisant, il est possible d'ajouter un SSD externe grâce à la connectique de cet ordinateur qui se compose de deux ports USB-A, d'un port USB-C. Enfin, si vous voulez le brancher à un écran, un port HDMI est présent.
Une offre incomplète
En ce qui concerne l'autonomie, cet Asus Vivobok 14 X1407QA-LYO84W peut tenir facilement pendant une journée de travail. Problème : le chargeur n'est pas fourni et nécessitera donc un second passage à la caisse. Néanmoins, pour ce prix, le laptop reste assez complet et permet de mieux digérer l'achat d'un chargeur à part.
Autre point qui pêche : l'écran. Cette dalle de 14 pouces affiche une image en Full HD, mais la luminosité se limite à 300 nits. Dans un open-space ou un amphithéâtre, c'est suffisant, mais si vous travaillez dans une pièce ensoleillée ou encore en plein extérieur, vous peinerez à lire ce qu'il y a sur l'écran.
✅ Les points forts
- Son autonomie qui tiendra facilement une journée
- Un grand espace de stockage de 512 Go
- Le Snapdragon X X1 et 16 Go de RAM pour la bureautique
❌ Les limites
- Pas de chargeur fourni
- Une luminosité limitée à 300 nits
Habituellement vendu pour 799,99 euros, l'Asus Vivobok 14 X1407QA-LYO84W chute à 559,99 euros sur Amazon
En pleine inflation des composants pour ordinateur, cette promotion sur l'Asus Vivobok 14 X1407QA-LYO84W est appréciable et il deviendra un allié pour ceux qui sont souvent en déplacement.
Cependant, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de chargeur fourni et que la luminosité est limitée, ce qui peut rendre son utilisation compliquée lors de journées ensoleillées.
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