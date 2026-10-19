L'Asus Vivobok 14 X1407QA-LYO84W ne s'en cache pas : il est un laptop dédié à la bureautique. Pour preuve, il est équipé du Snapdragon X X1 et de 16 Go de RAM. Ce duo vous permettra d'effectuer toutes les tâches bureautiques, de faire des recherches avec plusieurs onglets ouverts et même quelques missions créatives sur Canva.

Pour ranger tous vos fichiers, vous pourrez vous appuyer sur le confortable espace de stockage de 512 Go. Si c'est insuffisant, il est possible d'ajouter un SSD externe grâce à la connectique de cet ordinateur qui se compose de deux ports USB-A, d'un port USB-C. Enfin, si vous voulez le brancher à un écran, un port HDMI est présent.