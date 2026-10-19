S'il est possible d'installer une des deux eufyCam 35 en intérieur, elles exploiteront leur plein potentiel à l'extérieur. Avec deux caméras, vous pourrez en installer une à côté de votre porte d'entrée tandis que la seconde se chargera de surveiller votre jardin.

Côté installation, les caméras se fixent sur un support magnétique, ce qui ne demande pas de perceuse tandis qu'aucun raccordement électrique ne sera nécessaire puisqu'elle fonctionne sur une batterie. Il ne faudra que 2h30 d'ensoleillement pour recharger pleinement les appareils.

En ce qui concerne l'image, les caméras enregistrent en Full HD et disposent d'une vision nocturne pour assurer une surveillance même la nuit. Justement, si une personne malintentionnée surgit chez vous lorsqu'il fait nuit, un système de dissuasion proactif s'active avec un flash lumineux et un sirène pour essayer de le faire fuir. Également, l'IA pourra le tracer jusqu'au moment où il quitte le champ de vision de la caméra. L'intelligence artificielle est aussi capable de reconnaître les visages, les animaux et les objets comme votre voiture.