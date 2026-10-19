Amazon assure la sécurité de votre intérieur avec ce pack réunissant deux eufyCam C35 et le HomeBase Mini. En ce moment, ce jeu d'accessoires est vendu avec une réduction de 20 euros.
Qui dit vacances de la Toussaint dit Halloween. Pour partir l'esprit tranquille et éviter de vivre dans la crainte de laisser son appartement sans surveillance, Amazon retire 20 % au prix de ces deux caméras connectées de la marque eufy accompagnée d'un HomeBase Mini pour enregistrer les vidéos. L'occasion d'offrir une couverture complète de votre extérieur de jour comme de nuit.
Pourquoi choisir l'eufyCam C35 ?
- Facile à installer : Les caméras se fixent sur un support magnétique et ne demandent pas de tournevis ou de perceuse. Elles se rechargent à l'énergie solaire et ne demanderont pas de renouveler une pile.
- Une vision nocturne : Pour reconnaître les potentiels voleurs même la nuit, la caméra est dotée d'une vision nocturne ainsi que d'un système de dissuasion proactif.
- Pour sa formule sans abonnement : En plus de la réduction, eufy propose des caméras qui ne nécessitent pas d'abonnement supplémentaire. Seule une carte microSD sera nécessaire pour obtenir davantage d'espace de stockage
Une caméra dédiée à l'extérieur
S'il est possible d'installer une des deux eufyCam 35 en intérieur, elles exploiteront leur plein potentiel à l'extérieur. Avec deux caméras, vous pourrez en installer une à côté de votre porte d'entrée tandis que la seconde se chargera de surveiller votre jardin.
Côté installation, les caméras se fixent sur un support magnétique, ce qui ne demande pas de perceuse tandis qu'aucun raccordement électrique ne sera nécessaire puisqu'elle fonctionne sur une batterie. Il ne faudra que 2h30 d'ensoleillement pour recharger pleinement les appareils.
En ce qui concerne l'image, les caméras enregistrent en Full HD et disposent d'une vision nocturne pour assurer une surveillance même la nuit. Justement, si une personne malintentionnée surgit chez vous lorsqu'il fait nuit, un système de dissuasion proactif s'active avec un flash lumineux et un sirène pour essayer de le faire fuir. Également, l'IA pourra le tracer jusqu'au moment où il quitte le champ de vision de la caméra. L'intelligence artificielle est aussi capable de reconnaître les visages, les animaux et les objets comme votre voiture.
Pas d'abonnement requis
Ce pack ne se limite pas aux eufyCam C35 puisqu'il est complété par le HomeBase Mini. Ce boîtier permet de relier dix appareils simultanément ou d'enregistrer des vidéos en local. Le stockage interne est mesuré à 8 Go, mais il peut atteindre 1 To si vous glissez une carte microSD.
Enfin, l'appareil est compatible avec les assistants vocaux pour avoir un rapide coup d'œil sur ce qui se passe devant chez vous. Évidemment, une application existe pour suivre l'activité devant votre porte à tout moment.
✅ Les points forts
- Une installation magnétique qui ne demande pas de coups de perceuse
- La recharge solaire
- Un système de dissuasion proactive
❌ Les limites
- Une mémoire interne limitée, l'installation d'une carte microSD sera obligatoire
- La reconnaissance faciale de l'IA peut présenter quelques défauts
Ce pack d'eufyCam C35 conviendra à ceux qui possèdent une grande maison puisque les deux caméras peuvent couvrir votre porte d'entrée et votre jardin. Si vous voulez obtenir davantage de caméras, Amazon en propose quatre à prix réduit affiché à 160,55 euros.
Néanmoins, avec cette offre, une caméra vous reviendra à 32 euros/pièce contre 30 euros/pièce pour le duo présenté dans cette offre.
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