En cet automne, mettez à niveau votre ordinateur tout en réalisant d’importantes économies. Keysfan vous propose de nombreux logiciels pour cela, à commencer par une suite bureautique et un système d’exploitation de Microsoft.
Si vous pouvez gagner plusieurs dizaines d’euros tout en vous équipant avec des logiciels dernier cri, c’est aussi grâce aux codes promotionnels disponibles.
Keysfan vous permet d’obtenir - 62 % de réduction sur toutes les suites bureautiques Microsoft Office. Pour cela, renseignez tout simplement le code promo CLUB62. De même, le code promo CLUB50 débloque une réduction de - 50 % sur les systèmes d’exploitation Windows.
Voici un guide d’achat pour mettre à niveau votre ordinateur selon ses capacités, tout en respectant votre budget.
Faites le choix du rapport qualité/prix avec le bundle
C’est l’offre la plus intéressante à saisir aujourd’hui chez Keysfan. Le bundle est un pack. Il vous permet de mettre à niveau votre ordinateur sous Windows par deux moyens différents.
Le premier est le système d’exploitation. Vous obtenez une version Professional de Windows, qui comprend notamment un bureau à distance.
Le second est une suite bureautique Office. Vous y retrouvez des logiciels tels qu’Excel, PowerPoint, Outlook ou encore Word.
Pour vous équiper tout en vous offrant une perspective de long terme, voici le meilleur pack à saisir. Il s’agit du bundle comportant Office 2024 avec Windows 11 Pro. Une fois le code promo CLUB62 appliqué, vous obtenez un prix de seulement 34,75 € pour ces deux logiciels.
Prenez bien en compte les prérequis de Microsoft. Ils sont rappelés dans la description de chaque produit chez Keysfan.
Au besoin, adaptez votre achat avec un autre bundle. Par exemple, le pack comportant Office 2021 Professional Plus et Windows 11 Professional vous est proposé à 36,89 €. Cela comprend l’application du code promo CLUB62.
Une suite bureautique, c’est en boutique chez Keysfan
Si vous avez seulement besoin de l’un de ces deux logiciels, de nombreuses offres sont également disponibles. La plus économique en ce moment est la licence Office 2024 Pro, disponible dès 23,69 € à l’unité.
Cela vous assure un support de la part de Microsoft pour encore trois ans.
Un autre achat malin est celui d’un pack de mêmes clés. Cela vous fait profiter d'un prix dégressif. Songez à questionner vos proches sur leurs besoins. Un pack de 3 clés Office Professional Plus 2021 est disponible à 82 € avec le code promo CLUB62.
Des clés d'activation pour les appareils sous macOS sont également en boutique. Une clé pour Office 2021 Home & Business vous est proposée à 89,99 €.
Passez facilement à Windows 11 Pro
Pour mettre à niveau votre ordinateur, Keysfan vous facilite la tâche. Choisissez votre logiciel, lisez bien les prérequis d’installation, et profitez de toute la procédure rappelée par Keysfan.
Même si vous n’êtes pas féru d’informatique, l’installation a toutes les raisons de bien se dérouler.
Grâce à l’application du code promo CLUB50, Windows 11 Professional est disponible dès 13,63 €.
Les licences qui vous sont proposées par Keysfan sont totalement légales. En quelques mots, Keysfan procède à un rachat des licences non utilisées auprès de structures diverses. Cela comprend les fabricants d'ordinateurs par exemple.
Ces derniers ayant obtenu ces licences en gros tout en cherchant à limiter leurs pertes, Keysfan obtient ces clés à prix négociés.
En bout de chaîne, c'est vous qui en profitez. Ces licences sont donc comme neuves, certifiées comme telles par Keysfan. En cas de problème, son service client reste réactif à l’adresse support@keysfan.com, 24/7.
Lorsque vous achetez un produit, sa durée de livraison est indiquée dans sa description. Votre licence est envoyée par mail, sous forme de lien. Songez à vérifier vos spams, et que l’expéditeur soit bien Keysfan.com.
Basé à Hong Kong, KeysFan fait partie des plateformes de revente plébiscitée sur les forums et sites d’avis consommateur. Les rabais pratiqués défient toute concurrence, atteignant jusqu’à -90% sur les logiciels les plus récents de la suite Office. Le choix est vaste et répond à tous les types de profils, personnel, famille et professionnel. La livraison des clés par mail est quasi instantanée, et le service client réactif en cas de problème. On regrette cependant le manque de transparence du revendeur qui ne précise jamais d’où proviennent exactement les clés qu’il fournit. On ajoute également que la grande majorité des produits revendus sont des licences OEM et que la TVA ne s’applique pas aux commandes passées sur le sol européen.
- Fiable
- Service client réactif
- Offres intéressantes
- Paiements PayPal acceptés
- Origine non précisée des licences
- Beaucoup de licences OEM
- N’applique pas la TVA