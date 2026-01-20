Dès que l’on parle de soldes, l’idée de faire de bonnes affaires intelligentes vient naturellement. On pense souvent aux téléviseurs, aux consoles ou aux vêtements, mais rarement à la sécurité de nos données personnelles. Et pourtant, en 2026 plus que jamais, sécuriser sa navigation et ses échanges numériques est une priorité, surtout lorsque l’on utilise des réseaux publics, des applications bancaires ou des services en ligne sensibles.

À ce jeu, CyberGhost VPN sort son offre « soldes » du chapeau : un abonnement à 2,19 € par mois pour 2 ans, et 2 mois offerts en plus. C’est plus de 26 mois de protection VPN à un prix très agressif, surtout pour un service premium reconnu.