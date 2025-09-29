Besoin d'une connexion WiFi rapide dans un endroit éloigné de votre logement ? Devolo propose une solution WiFi 6 très performante qui passe par les câbles électriques, et qui s'installe en quelques secondes.
Avoir une connexion fiable partout chez soi n'est pas toujours facile dans tous les logements. Le problème est que le signal n'aime généralement pas le métal présent dans les murs porteurs. Sans parler des canalisations d'eau et pierres en général et autres obstacles qui peuvent se trouver entre la box et l'appareil que vous souhaitez connecter au haut débit.
Les prises CPL, un acronyme qui signifie "courant porteur de ligne" apportent une solution plus efficace et performante que les extendeurs Wifi, voire même dans certains logements, que les réseaux maillés. Alternative à la pose (coûteuse) d'un câble ethernet et d'autres dispositifs, il font passer internet par les câbles électriques existants.
Une technologie qui repose sur l'injection d'une trame à haute fréquence dans votre installation, sans impact sur vos appareils électriques existants. Hélas, toutes les normes CPL n'apportent pas les résultats escomptés. La faute aux perturbations et parfois à la vétusté des installations. La norme CPL G.hn du nouvel adaptateur Devolo Magic 2 WiFi 6 Next permet de dépasser la plupart de ces difficultés, avec à la clé une connexion WiFi 6 jusqu'à 3000 Mbps même très loin de votre box internet. Tout cela en s'intégrant éventuellement à un réseau WiFi maillé existant.
Cette nouvelle technologie CPL a plusieurs raisons de vous séduire
Jusqu'ici, utiliser des prises CPL était, si l'on schématise, nettement mieux que des extendeurs WiFi tout en restant un peu en deçà de connexions par câble ethernet posés par un installateur… dans le meilleur des cas. Les extendeurs WiFi ont en effet un énorme défaut ; lorsqu'ils sont posés à la limite de la couverture WiFi offerte par votre box internet, ils captent un signal médiocre.
Tout en retransmettant un signal WiFi qui semble fort sur l'appareil connecté. Or, la force du signal en bout de chaîne ne signifie jamais que la connexion internet entre l'appareil et votre box est réellement de qualité. Résultat : la sonnette portique continue de fonctionner mal, les ordinateurs et autres players pour la TV n'arrivent pas à garder une connexion stable. Rien n'est réellement amélioré, malgré une WiFi en apparence 5 étoiles.
Les prises CPL contournent le problème en transformant de facto vos vos lignes électriques en câbles réseau. Mais il y a un hic. De nombreuses technologies CPL s'accommodent mal des perturbations électriques, qui sont fréquentes surtout dans les logements anciens. C'est là où la norme CPL G.hn du nouvel adaptateur Magic 2 WiFi 6 next de Devolo entre en scène. Entre deux prises, la connexion atteint plus facilement jusqu'à 2 400 Mbps. Le tout avec très peu de latence, et surtout même si vous vivez dans de l'ancien.
Côté WiFi, on a la norme WiFi 6, l'une des générations les plus avancées avec à la clé jusqu'à 3 000 Mbps de débit internet descendant. Il faut bien sûr distinguer ces 3 000 Mbps des 2 400 Mbps mentionnés plus tôt. La connexion internet réelle ne dépassera jamais effectivement 2 400 Mbps. Mais il faut tout de même relever que les appareils connectés au même point d'accès communiquent aussi entre eux. Ce surplus de débit permet ainsi de bénéficier d'une connexion plus fiable et disponible pour tous les appareils connectés au devolo Magic 2 WiFi 6 next.
La technologie Mesh, botte secrète des prises Devolo Magic 2 WiFi 6 next
Beaucoup de ceux qui achètent des kits CPL pour améliorer leur connexion internet ignorent qu'ils peuvent ajouter d'autres prises CPL à leur logement qui communiquent avec une unique prise connectée à la box internet. Les autres prises que vous utilisez autorisent souvent de panacher plusieurs fabricants. Avec toutefois des résultats variables.
Or, si vous installez plusieurs prises Magic 2 WiFi 6 next dans votre appartement ou votre maison vous pouvez profiter d'un avantage supplémentaire significatif pour votre couverture WiFi. Devolo a en effet intégré dans les prises CPL Magic 2 WiFi 6 next la technologie de réseau maillé (mesh). Ce qui signifie que votre installation, qui peut comprendre à la fois des prises CPL et un réseau maillé purement sans fil peuvent communiquer entre eux.
L'intérêt, c'est que cela permet à la fois d'accélérer le débit internet en agrégeant les capacités de plusieurs points d'accès. Mais aussi de rendre l'ensemble de votre installation maillée plus robuste, grâce aux caractéristiques de ces prises qui apportent quelque chose qui est le plus souvent identique à la pose d'un câble ethernet classique, jusqu'ici seule garantie qu'une connexion internet puissante puisse atteindre un point éloigné de votre foyer.
Installer les CPL Devolo Magic 2 WiFi 6 next est presque aussi simple que de brancher des lampes
Ce qui est génial avec les prises CPL, surtout lorsqu'on les achète en kit, c'est que l'installation est ultra simple. Il suffit de brancher une prise serveur à votre box par un câble ethernet, où qu'elle se trouve, puis de la brancher comme un appareil classique à la prise électrique murale. La ou les autres prises CPL se branchent exactement là où vous avez besoin d'une bonne connexion internet.
Des infos sur l'étiquette vous permettent alors de profiter directement d'internet par WiFi dans la seconde. Devolo vous permet toutefois de tout personnaliser sans effort ou connaissances, grâce à l'application Devolo Home Network (iOS, Android). Un QR Code vous permet de la télécharger facilement sur votre smartphone. Une fois lancée, vous avez immédiatement la possibilité de tout configurer sur vos prises, du moment où vous êtes connecté au réseau de votre box internet.
L'application vous permet ainsi, entre autres, de tout configurer pour qu'il n'y ait plus qu'un seul réseau WiFi partout chez vous, et que les appareils comme votre smartphone ou votre ordinateurs soient capables de passer d'un point d'accès à l'autre sans interruption. Ce qui est plutôt agréable, notamment lors d'appels vidéo, si vous vous déplacez en même temps. Fini la connexion qui fait des siennes avec image figée et correspondant réduit au silence !
En plus du WiFi, chaque prise propose des prises ethernet
Pour beaucoup un détail, la présence de 2 ports ethernet sur chaque prise Devolo Magic 2 WiFi 6 next reste à notre un ultime argument en leur faveur. En effet, toutes les prises CPL du marché ne proposent, pour commencer, pas de ports ethernet Gigabit (1 000 Mbps). On retrouve le plus souvent une connexion 100 Mbps qui limite drastiquement la vitesse en bout de chaîne.
Par contraste, chaque élément Devolo Magic 2 WiFi 6 next a deux ports Gigabit. Tout en étant capable, via la technologie Mesh, d'accéder à encore plus de capacité. Ailleurs, en bout de chaîne, vous pouvez directement brancher des appareils par câble sur la prise. Ce qui permet de bénéficier d'une connexion encore plus stable pour des appareils comme les consoles ou les player TV. Et même de connecter une centrale d'alarme dont l'emplacement est devenu incohérent depuis l'arrivée de la fibre chez vous (ça nous est arrivé…).
En vous dotant d'un switch réseau, vous pouvez facilement, si nécessaire, augmenter le nombre de ports ethernet disponibles partout où il y a une Devolo Magic 2 WiFi 6 next
