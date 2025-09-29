Avoir une connexion fiable partout chez soi n'est pas toujours facile dans tous les logements. Le problème est que le signal n'aime généralement pas le métal présent dans les murs porteurs. Sans parler des canalisations d'eau et pierres en général et autres obstacles qui peuvent se trouver entre la box et l'appareil que vous souhaitez connecter au haut débit.

Les prises CPL, un acronyme qui signifie "courant porteur de ligne" apportent une solution plus efficace et performante que les extendeurs Wifi, voire même dans certains logements, que les réseaux maillés. Alternative à la pose (coûteuse) d'un câble ethernet et d'autres dispositifs, il font passer internet par les câbles électriques existants.

Une technologie qui repose sur l'injection d'une trame à haute fréquence dans votre installation, sans impact sur vos appareils électriques existants. Hélas, toutes les normes CPL n'apportent pas les résultats escomptés. La faute aux perturbations et parfois à la vétusté des installations. La norme CPL G.hn du nouvel adaptateur Devolo Magic 2 WiFi 6 Next permet de dépasser la plupart de ces difficultés, avec à la clé une connexion WiFi 6 jusqu'à 3000 Mbps même très loin de votre box internet. Tout cela en s'intégrant éventuellement à un réseau WiFi maillé existant.