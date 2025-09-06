Dans un cadre professionnel, CyberGhost se distingue par ses serveurs spécialisés qui garantissent des vitesses stables, idéales pour les visioconférences, l’accès aux ressources distantes ou le téléchargement de fichiers lourds. La sécurité est solide, avec un chiffrement AES-256, un kill switch et une politique stricte de non-conservation des données, pour protéger vos échanges confidentiels.

Autre atout appréciable : jusqu’à 7 appareils peuvent être couverts en même temps, pratique pour sécuriser à la fois votre ordinateur de travail, votre smartphone et votre tablette. Cette flexibilité permet aussi de partager l’abonnement entre vie pro et perso, sans compromis.

En bref, CyberGhost s’adresse à celles et ceux qui cherchent un outil simple, fiable et abordable pour travailler en ligne en toute sérénité. Actuellement, son tarif est particulièrement attractif : 2,19 €/mois avec l’offre en cours.