Un des principaux atouts de Bitdefender Total Security est sa licence multi-appareils permettant de protéger jusqu'à 5 appareils simultanément. Avec un seul abonnement, vous pouvez protéger :

vos ordinateurs Windows ou macOS,

vos smartphones et tablettes Android ou iOS,

et même vos enfants grâce au contrôle parental avancé.

C’est une solution idéale pour les foyers équipés de plusieurs appareils, où chaque membre a ses usages : streaming, navigation, travail ou jeux en ligne.