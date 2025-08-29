Entre télétravail, études en ligne et usages quotidiens du numérique, nous multiplions les appareils connectés : ordinateur portable, smartphone, tablette, voire console ou Smart TV. Autant de portes d’entrée potentielles pour les virus, ransomwares et tentatives de phishing. Dans ce contexte, se contenter d’un antivirus gratuit devient risqué.
Parmi les solutions les plus reconnues, Bitdefender Total Security s’impose régulièrement comme un choix de référence, alliant protection avancée, simplicité et excellent rapport qualité-prix. Bonne nouvelle : sa version couvrant 5 appareils pendant 1 an est actuellement proposée à 39,99 € au lieu de 94,99 €, soit une économie de 58 %.
Bitdefender : plus qu’un simple antivirus
Elu meilleur antivirus en 2025 par Clubic, la réputation de Bitdefender ne tient pas seulement à son moteur antivirus performant. La suite Total Security a été noté 9,5/10 dans son test et propose une protection complète, pensée pour les usages modernes :
- Détection en temps réel des virus, malwares et ransomwares, pour bloquer les menaces avant qu’elles n’infectent l’appareil.
Pare-feu intelligent, qui contrôle les connexions entrantes et sortantes afin de sécuriser vos données.
- Anti-phishing et anti-fraude, pour identifier les sites malveillants ou les tentatives de vol de données bancaires.
- Outils d’optimisation intégrés, qui nettoient le système et améliorent ses performances.
Contrairement à certaines solutions qui alourdissent la machine, Bitdefender reste léger et discret, même sur des ordinateurs plus anciens.
Une protection pour toute la famille et tous les usages
Un des principaux atouts de Bitdefender Total Security est sa licence multi-appareils permettant de protéger jusqu'à 5 appareils simultanément. Avec un seul abonnement, vous pouvez protéger :
- vos ordinateurs Windows ou macOS,
- vos smartphones et tablettes Android ou iOS,
- et même vos enfants grâce au contrôle parental avancé.
C’est une solution idéale pour les foyers équipés de plusieurs appareils, où chaque membre a ses usages : streaming, navigation, travail ou jeux en ligne.
Une offre compétitive face à la concurrence
Sur le marché des antivirus, Norton 360 ou McAfee proposent des offres similaires, mais souvent plus onéreuses. Bitdefender se distingue par sa stabilité reconnue dans les tests indépendants (AV-Test, AV-Comparatives) et son rapport fonctionnalités/prix très compétitif, surtout avec cette réduction de rentrée. En ce moment, Bitdefender Total Security 5 appareils / 1 an est proposé à 39,99 € au lieu de 94,99 €, soit 58 % de réduction. Une protection premium pour un prix accessible, qui permet de démarrer la rentrée l’esprit tranquille.
- moodEssai 30 jours
- devices3 à 10 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus