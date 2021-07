Bon plan antivirus : Bitdefender propose sa solution Total Security à un prix imbattable

"Mieux vaut prévenir que guérir". C'est aussi applicable dans le domaine de l'informatique et des cybermenaces. Mieux vaut détecter un virus, un spyware ou tout autre malware dès qu’il se présente à l’entrée pour faire barrage et s'il infecte des fichiers sur votre appareil, il faut absolument bloquer son action.

Pour ce faire, il faut solliciter les maîtres de l’antivirus. Bitdefender fait partie des éditeurs qui proposent l’une des solutions les plus efficaces et les plus performantes sur le marché.

Beaucoup d’antivirus ont tendance à tout bloquer sous prétexte de vous protéger. Cela engendre des ralentissements et des pertes de temps régulières. Avec Bitdefender , le travail de détection et la mise à jour régulière de sa base de données permet de vous offrir une protection réellement efficace. De plus, l’optimisation permanente du logiciel vous permet de profiter d’un travail en tâche de fond.

Ainsi, les performances de vos appareils ne sont pas dégradées. La différence est quasiment imperceptible et la mission de surveillance et d’éradication se fait en toute transparence.