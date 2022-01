Banque en ligne : ING ferme unilatéralement près de 300 000 comptes jugés "trop peu rentables"

C'est une bien mauvaise surprise pour environ 300 000 clients de la banque en ligne ING, selon l'association France Conso Banque. En prévision de la vente du portefeuille d'ING à la Société Générale (pour sa banque en ligne Boursorama ) ou au Crédit Mutuel Arkéa (détenteur de Fortuneo ), les comptes de ces clients ont tout simplement été clôturés. La raison : ils ne sont pas assez « intéressants » pour le futur acquéreur.

Ainsi, après avoir été la pionnière du marché et active durant 21 ans, cette branche d'ING ferme son guichet. Quelle est la cible de ces fermetures ? Selon Michel Guillaud, Président de France Conso Banque cité par Franceinfo, « 30 à 40 % de petits comptes inactifs dont le futur acheteur ne veut pas » seraient ainsi concernés. Et, toujours selon M. Guillaud, une action judiciaire se monte contre ING, car « on veut s'en débarrasser parce que ces gens-là ne sont pas rentables et que l'on considère qu'ils constituent un poids ».

Or, comme l'explique le site Service-Public.fr, « une banque peut fermer un compte bancaire actif à tout moment en respectant un délai de préavis. […] Si votre compte est inactif, la banque le conserve pendant une période définie, avant de le clôturer et de transférer les sommes à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) ». ING semblant être dans son bon droit, l'issue de l'action semble incertaine.