Cette fintech a été fondée à Neuilly-sur-Seine en 2020 par Maud Caillaux, Andréa Ganovelli et Fabien Huet suite à un constat préoccupant : 60 des plus grandes banques mondiales ont investi plus de 6 900 milliards de dollars dans les énergies fossiles. L’objectif de Green-Got est de ruer dans les brancards en utilisant ses flux financiers pour faire du bien à la planète : elle reverse 5 % de son chiffre d’affaires à sa Fondation, qui soutient des projets environnementaux. Elle a d’ailleurs obtenu en 2024 la certification B Corp, un label exigeant qui « reconnaît les bonnes pratiques des entreprises en termes d’impact social, sociétal et environnemental. »