« Pour que vos finances allient performances et bon sens », telle est la promesse de Green-Got. Cette néobanque française 100 % mobile, qui affiche de fortes valeurs environnementales et prône la transparence, s’est donné pour mission de soutenir la transition écologique et le développement durable. En pratique, que valent ses services en 2026 ? Comptes, cartes, épargne, assurances : nous avons tout passé au crible et vous partageons notre avis sur Green-Got.
Fin 2025, Green-Got affichait fin 2025 plus de 150 000 utilisateurs et plus de 150 millions d’euros sous gestion. Disponible en France et en Belgique, cette fintech encore toute jeune propose une gamme de services allant du compte courant à l’assurance-vie. Que vaut ce service face à une concurrence toujours plus féroce ? Nous nous sommes penchés sur la question.
- redeemNon
- credit_cardMastercard
- account_balanceAbo mensuel de 6€ à 12,90€
- sentiment_dissatisfiedNon
- real_estate_agentNon
Présentation de Green-Got
On trouve sur le marché des néobanques assez peu d'acteurs aussi engagés envers l’environnement que Green-Got. Son nom est une contraction des termes green (« vert ») et ingot (« lingot » en anglais). Aucun lien, bien sûr, avec Gringotts, la banque interdite aux Moldus de l’univers d’Harry Potter.
Cette fintech a été fondée à Neuilly-sur-Seine en 2020 par Maud Caillaux, Andréa Ganovelli et Fabien Huet suite à un constat préoccupant : 60 des plus grandes banques mondiales ont investi plus de 6 900 milliards de dollars dans les énergies fossiles. L’objectif de Green-Got est de ruer dans les brancards en utilisant ses flux financiers pour faire du bien à la planète : elle reverse 5 % de son chiffre d’affaires à sa Fondation, qui soutient des projets environnementaux. Elle a d’ailleurs obtenu en 2024 la certification B Corp, un label exigeant qui « reconnaît les bonnes pratiques des entreprises en termes d’impact social, sociétal et environnemental. »
Attention, Green-Got n’est pas vraiment une banque stricto sensu mais un établissement de paiement régulé : cette société, qui est le nom commercial de Domino SAS, opère sous le statut d’agent prestataire de services de paiements de PPS EU SA, un établissement de monnaie électronique agréé par la Banque Nationale de Belgique. Elle est aussi enregistrée comme courtier en assurance et conseiller en investissement financier auprès de l’ORIAS.
Green-Got a également obtenu un agrément d’établissement de paiement délivré par l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution). Ses fonds sont, quant à eux, cantonnés chez Crédit Mutuel Arkéa, avec une garantie allant jusqu’à 100 000 euros. Voilà qui est plutôt rassurant.
Green-Got : notre avis sur le compte courant
Green-Got propose deux niveaux d’abonnement pour son compte personnel : le compte Essentiel à 6,90 €/mois, qui est sans engagement, et le compte Premium à 10,90 €/mois (ou 12,90 €/mois en paiement mensuel). Ces deux formules donnent accès à un IBAN français, et mine de rien, c’est important : des concurrents comme N26 ont longtemps imposé des RIB allemands, ce qui compliquait les choses au quotidien avec certains commerçants.
L’ouverture d’un compte chez Green-Got
Quelles conditions pour ouvrir un compte courant ?
Green-Got propose des comptes individuels pour tous ceux dont la résidence fiscale est localisée en France ou en Belgique. Pour être éligible, il faut :
- Avoir plus de 18 ans ;
- Ne pas être considéré comme une « US Person » au sens de la réglementation américaine ;
- Détenir un passeport, une carte nationale d’identité d’un pays de l’Union européenne ou un titre de séjour en cours de validité.
Il n’y a pas de frais d’ouverture ou de clôture de compte et aucune condition de revenus, un point fort face à la concurrence plus haut de gamme, comme Fortuneo par exemple. À l’inscription, plusieurs justificatifs sont demandés : une pièce d’identité (hors permis de conduire) et une preuve de résidence fiscale (avis d’imposition, bulletin de salaire, etc.). Une vérification d’identité est notamment réalisée via l’app mobile grâce au prestataire Ubble, et ce, en 72h ouvrées.
Comment ouvrir un compte courant chez Green-Got
Comme souvent chez les néobanques, le processus d’inscription ne prend que quelques instants (8 minutes, affiche la FAQ). Il faut :
- Télécharger l’application mobile, en version iOS ou Android ;
- Cliquer sur « Créer un profil » et renseigner quelques informations personnelles (nom, prénom, adresse e-mail, nationalité, pays de résidence et numéro de téléphone) ;
- Saisir le code de validation envoyé par SMS par le service ;
- Cliquer sur « Créer un compte » puis choisir son offre et sa carte bleue (carte en bois de cerisier cultivé durablement ou en PVC recyclé à 86 %) ;
- Fournir les pièces justificatives demandées et faire vérifier son identité en filmant son document puis en réalisant une reconnaissance vidéo de son visage.
Il sera également nécessaire de déposer 20 € sur le nouveau compte pour l’activer.
Les spécificités du compte courant chez Green-Got
L'alimentation
Pas de dépôt d’espèces ni de chèques chez Green-Got : le compte s’alimente exclusivement par virement bancaire, depuis un compte au nom du titulaire. Le versement initial minimum de 20 € reste acquis au client, précise le site.
Pour les abonnés annuels Premium, le règlement de l’abonnement se fait en une seule fois et l’alimentation du compte n’est possible qu’une fois celui-ci validé. En cas de refus d’ouverture, Green Got rembourse le montant versé sous 10 jours ouvrables. Les dépôts d’espèces et de chèques, eux, ne sont pas encore disponibles mais la fonctionnalité est en cours de développement.
Le plafond
Le plafond du compte de paiement est de 100 000 €. À ceci s’ajoutent jusqu’à 100 000 € répartis sur des tirelires, pour un total de 200 000 €. Pour le reste :
- Côté dépenses, les paiements par carte sont limités à 5 000 € par transaction et 15 000 € par mois ;
- Les retraits, quant à eux, ne peuvent excéder 500 € par jour et 1 500 € par mois, les prélèvements par IBAN sont limités à 15 000 € par transaction ;
- Les virements sortants sont, quant à eux, plafonnés à 15 000 € par transaction et les virements entrants à 40 000 € par jour.
Ces plafonds sont visibles directement dans l’application mobile, mais l’utilisateur n’a pas la main dessus, ce qui est bien dommage : on espère que cette fonctionnalité sera ajoutée prochainement. Pour ceux qui souhaitent placer des sommes plus importantes, Green-Got met en avant son assurance-vie GG Planet, qui ne connaît, elle, aucun plafond.
Les frais appliqués
Chez Green-Got, les paiements par carte sont gratuits partout dans le monde et le taux de change Mastercard est appliqué sans commission supplémentaire. Les virements en zone SEPA sont également illimités et sans frais, que ce soit en émission ou en réception. Pour les retraits, l’offre Essentiel inclut 2 opérations gratuites par mois dans la zone EEE (au-delà, 1 € par retrait est facturé, et 2 € hors EEE). Ce plafond est supprimé avec l’offre Premium : avec ce plan, les retraits sont illimités et gratuits dans toute la zone EEE.
Les découverts
Green-Got ne propose aucun découvert autorisé, ni aucun crédit. Cela s’explique par le fait que la fintech n’est, pour l’instant du moins, qu’un établissement de paiement régulé par l’ACPR et la Banque de France. En pratique, tout paiement qui excède le solde disponible est tout simplement refusé. Pour éviter les blocages, mieux vaut alimenter régulièrement son compte.
Green-Got : notre avis sur le compte joint
Green-Got permet également la création de comptes communs. On peut cumuler plusieurs comptes (individuel, joint et indépendant) mais aussi transformer un compte individuel en compte commun.
L’ouverture d’un compte joint chez Green-Got
L’accès au compte commun est ouvert aux personnes majeures qui résident fiscalement en France (DROM inclus) ou en Belgique et possèdent un passeport ou un titre de séjour valide d’un pays de l’UE. Elles ne doivent pas être américaines et doivent avoir renoncé au statut d’ « US person ». La procédure est similaire à celle du compte individuel. Il faut :
- Télécharger l’application et cliquer sur « Créer un profil » ;
- Renseigner quelques informations personnelles (nom, prénom, nationalité, pays de résidence, email et numéro de téléphone) ;
- Cliquer sur « Accueil » > « Ouvrir un compte » et sélectionner l’offre » Compte commun » ;
- Choisir son offre (Essentiel ou Premium) ;
- Sélectionner sa carte et vérifier son identité.
Ceux qui ont opté pour un abonnement mensuel devront verser 20 € sur leur compte pour l’activer et recevoir leur carte.
Les spécificités du compte joint chez Green Got
L'alimentation
Comme pour le compte individuel, le compte commun s’alimente exclusivement par virement bancaire : aucun dépôt d’espèces ni de chèques n’est possible.
Le plafond
Les plafonds du compte commun sont identiques à ceux du compte individuel.
Les frais appliqués
Le compte commun est proposé à partir de 8,90 €/mois en offre Essentiel et 12,90 €/mois en offre Premium. Ces plans incluent deux membres, chacun équipé de sa propre carte bancaire. Mais on peut aussi aller plus loin : chaque membre supplémentaire qui souhaite obtenir une carte doit payer un coût additionnel de 4,45 € par mois en formule mensuelle Essentiel et 7,45 € par mois en formule mensuelle Premium (6,45 € en formule annuelle).
À titre de comparaison, BoursoBank propose des cartes de compte joint gratuites (sous conditions d’utilisation) et Hello Bank dispose d’une offre Hello One Duo également sans frais de compte. Green-Got est donc payant là où ses principaux concurrents sont gratuits.
Du côté des transactions, la politique tarifaire est identique à celle du compte individuel.
Les découverts
Comme pour le compte individuel, le découvert n’est pas autorisé chez Green-Got : le solde du compte est interrogé à chaque transaction. Il est mis à jour de manière automatique après chaque paiement effectué.
Green-Got : notre avis sur le compte micro-entreprise
Green-Got fait de l’œil aux travailleurs indépendants avec un compte spécial micro-entreprise à partir de 6,90 €/mois pour la formule Essentiel et 10 €90 pour la formule Premium. Ce dernier s’adresse aussi bien aux auto-entrepreneurs, freelances qu’aux professions libérales.
On y trouve les mêmes fonctionnalités de base que le compte personnel : suivi de solde en temps réel, 0 % de frais à l’étranger, paiements mobiles, IBAN français, tirelires illimitées. Les assurances voyage et remises sont réservées au plan Premium. On regrette de ne pas trouver des fonctionnalités plus avancées, comme une facturation intégrée ou la gestion de la TVA.
Il n’y a, de plus, pas de compte pro destiné aux entreprises (sociétés, associations) chez Green-Got et c’est bien dommage. L’offre est toutefois annoncée comme « bientôt disponible » : il est possible de se pré-inscrire via le chatbot de la fintech.
Green-Got : notre avis sur les cartes bancaires
La carte Mastercard Green-Got
Présentation de la carte Mastercard Green-Got
Pas de chichis, ici : on ne trouve qu’un seul type de carte. Toujours en accord avec ses valeurs, Green-Got a fait le choix de proposer des cartes éco-conçues en bois de cerisier ou en PVC recyclé. Ce sont des MasterCard qui sont acceptées dans le monde entier : les paiements sans contact peuvent être activés ou non. On peut aussi bloquer sa carte via l'app et faire des achats en ligne sécurisés, avec la technologie 3DS.
On note que la formule Premium ajoute une carte avec numéro unique pour les achats en ligne, un petit plus pour booster la sécurité des paiements sur le web. Hélas, il n’y a pas de carte virtuelle éphémère, contrairement à d’autres concurrents Revolut ou encore Fortuneo.
Les avantages de la carte
Chez Green-Got, tous les paiements sont gratuits partout dans le monde, sans commission supplémentaire sur le taux de change Mastercard, un argument de poids face aux banques classiques qui facturent encore régulièrement les achats à l’étranger. L’offre Premium inclut des remises chez des partenaires triés sur le volet (2 % sur les billets SNCF, 4 % chez Biocoop, 5 % chez GreenGo) auxquelles s’ajoutent des assurances voyage, anti-fraude et anti-phishing incluses dans l’abonnement.
Ce qui est intéressant, c’est que chaque dépense finance des projets bons pour la planète : Green-Got met même un calculateur CO₂e à disposition dans son application mobile pour montrer à ses clients leur impact en temps réel.
Green-Got : notre avis sur l’épargne
Le plan d’épargne retraite
Pour ceux qui veulent préparer leur retraite sans financer le charbon ou le pétrole, Green-Got propose un Plan Épargne Retraite (PER), en partenariat avec le groupe mutualiste Garance (un simulateur est disponible). L’offre a été lancée en novembre 2025 : impossible donc, à ce stade, de se faire une véritable idée sur ses performances.
Le PER Green-Got s’adresse à des personnes ayant entre 18 et 70 ans qui disposent d’une carte d’identité ou d’un passeport issu de l’Union européenne (ou d’un titre de séjour) et qui ont leur résidence fiscale en France (DROM inclus). Green-Got se charge entièrement du suivi de ce plan qui n’inclut aucun frais d’ouverture ou de clôture. Un versement initial de 500 € est demandé.
En fonction du profil du client, 5 portefeuilles sont proposés : sage (3,5 % de rendement annuel sans frais), équilibré (4,5 %), ambitieux (5,9 %), audacieux (7,1 %) et intrépide (8,1 %). Pour éviter les prises de risque superflues, la fintech a choisi d’appliquer une gestion à Horizon et de réduire les risques au fur et à mesure. Elle donne notamment accès à des fonds choisis pour leur impact positif sur la transition écologique (Alstom, Vestas, Terna et bien d’autres).
Concernant les frais, Green-Got est plutôt compétitif : il faut compter 0,9 % de frais de gestion (0,53 % pour Green-Got et le reste pour Garance) et des frais de fonds allant de 0,7 à 1,11 %. Il n’y a aucun frais de versement.
Côté transfert, les anciens contrats PER, PERP ou Madelin sont transférables selon les conditions habituelles. Il faut compter des frais de 1 % et 2 mois d’attente environ.
L'assurance-vie
Portant le nom de GG Planet, l’assurance-vie de Green-Got a pour ambition de conjuguer performance financière et impact écologique. Sur son site web, la fintech assure que 99,6 % des fonds ne passent pas ses critères de sélection, ce qui n’est pas rien. On retrouve donc dans son portefeuille des fonds cotés et non cotés triés sur le volet, qui excluent les énergies fossiles et tournent le dos aux secteurs non éthiques. Le succès semble au rendez-vous : Green-Got indique que plus de 100 millions d’euros ont d’ores et déjà été investis par ses clients.
À noter : Green-Got a lancé son fonds maison, Green-Got Sustainable Future, géré par Dorval Asset Management et labellisé ISR, Greenfin et classé Article 9 selon la réglementation européenne SFDR. Il s'agit là des labels les plus exigeants du marché en matière de finance durable. La fintech affiche des tarifs parmi les plus bas du marché pour un fonds en gestion active, avec 1,40 % maximum en part R et 0,90 % en part I, sans droits d’entrée ni de sortie. L’horizon de placement recommandé est de cinq ans, avec une valorisation quotidienne. Ce fonds est accessible aux particuliers comme aux professionnels : il est possible d’y accéder directement via l’assurance-vie GG Planet.
Cette assurance-vie est ouverte à partir de 500 euros, ce qui la rend accessible à un large public. Les frais de gestion s’élèvent à 1,4 % par an, ce qui est dans la moyenne du marché pour une gestion pilotée. Les retraits sont possibles sous 72 heures, sans aucun frais. On ne trouve pas non plus de frais d’entrée, ce qui est un plus.
Comme pour le PER, plusieurs profils de risque sont disponibles : sage (qui a atteint 2,41 % de rendement en 2025), équilibré (4 %), ambitieux (6,27 %), audacieux (6,1 %) et intrépide (8,35 %). Le portefeuille Intrépide, avec ses 8,35 % nets en 2025, est particulièrement remarquable pour un produit à vocation responsable. Ces chiffres surpassent le Livret A (1,5 %) et se situent dans les fourchettes hautes du marché des assurances-vie en gestion pilotée (à titre de comparaison, Ramify a affiché +5,7 % de performance en 2025 pour son profil le plus dynamique et Nalo, 7 %).
Du côté de l’application, on note l’existence d’un historique de performance bien pensé qui permet aux clients de suivre leurs comptes et leur placement au sein d’une seule et même interface.
Les investissements
Dans l’onglet « Investir » de son application, Green-Got propose à ses clients de participer à la transition écologique en investissant dans des produits structurés. À l’heure de ce test, aucun produit n’était disponible mais la néobanque proposait aux utilisateurs de s’inscrire pour recevoir des alertes lors des prochaines sorties. 5 placements collectifs, tous complets, étaient notamment listés pour des totaux allant de 2 000 000 € à 4 000 000 €.
Ces produits structurés fonctionnent selon une formule claire et transparente : dès la souscription, l’investisseur connaît la durée du placement (de 1 à 12 ans), le sous-jacent retenu (un indice boursier, par exemple), ainsi que les trois scénarios possibles à l’échéance (gain, récupération du capital ou perte partielle en cas de forte chute de l’indice).
Green-Got a pris soin de ne choisir que des indices sans exposition aux énergies fossiles. Les placements sont intégrés dans un contrat d’assurance-vie dédié.
Green-Got : notre avis sur les assurances
Du côté des assurances, Green-Got propose deux niveaux, qui correspondent aux formules Essentiel et Premium.
Plan Essentiel
Le plan Essentiel de Green-Got couvre plusieurs situations du quotidien :
- Perte ou vol des papiers d’identité (jusqu’à 350 €/an) ;
- Fraude à la carte bancaire (jusqu'à 3 000 €/an) ;
- Phishing (jusqu'à 1 000 €/an) ;
- Livraison non conforme et non-livraison (jusqu'à 2 000 € par sinistre et 3 000 €/an).
Pour bénéficier de la couverture, il y a deux conditions à respecter : le compte doit être à jour de paiement et les achats doivent avoir été réglés avec la carte Green-Got. En cas de sinistre, toutes les déclarations s’effectuent via la plateforme Owen, accessible depuis un navigateur web, dans un délai de 30 jours après l’incident.
Plan Premium
Le plan Premium va sensiblement plus loin et intègre un volet voyage complet qui couvre :
- Les bagages retardés, perdus ou détériorés (jusqu’à 800 € par bagage) ;
- Les retards de transport de plus de 4 heures (jusqu’à 400 €) ;
- La location de véhicule et l’assistance médicale à l’étranger jusqu'à 50 000 €.
Ces garanties s’appliquent au client Green-Got mais aussi à son conjoint, ses enfants et ascendants fiscalement à charge : c’est plutôt généreux à ce niveau de tarif. On trouve aussi une protection juridique e-réputation qui prévoit jusqu’à 15 000 € par litige en cas d’usurpation d’identité, de cyber-harcèlement ou d’atteinte à l’e-réputation, avec prise en charge du nettoyage des données personnelles sur internet.
Comme pour l’offre Essentiel, toutes les déclarations de sinistre s’effectuent via la plateforme Owen. Pour les situations qui concernent les urgences lors de voyages ou les problèmes juridiques, il faut contacter le prestataire Filassistance, qui est disponible 24h sur 24 et 7 jours sur 7.
Green-Got : l’avis de Clubic
Green-Got a réussi l’exploit d’obtenir une note de 4,7/5 sur Trustpilot (sur plus de 1 532 avis) : c’est un score supérieur à l'excellent BoursoBank (4,4/5) et nettement supérieur à Fortuneo (3,7/5). Ce service plaira aux jeunes actifs, aux voyageurs mais aussi à ceux qui souhaitent épargner sans financer des industries polluantes.
Si on apprécie son app mobile, plutôt claire et fluide, sa transparence et son engagement environnemental, il faut garder à l’esprit que Green-Got reste un service encore jeune qui souffre de quelques lacunes : pas de compte pro, pas de crédit, pas de découvert. Il faut également compter un abonnement mensuel pour utiliser le service, ce qui peut être un frein. L’assistance client n'est, de plus, disponible que par chat et téléphone que cinq jours sur sept.
Impossible donc, pour de nombreux utilisateurs, de faire de Green-Got leur banque principale tant que l’offre n’est pas plus complète. L’initiative reste, toutefois, prometteuse et devrait considérablement évoluer, en témoigne sa feuille de route publique et participative. Pour ceux qui partagent les mêmes valeurs, cette néobanque engagée et transparente reste malgré tout un choix très intéressant.
- redeemNon
- credit_cardMastercard
- account_balanceAbo mensuel de 6€ à 12,90€
- sentiment_dissatisfiedNon
- real_estate_agentNon
Green-Got est une fintech française qui veut réconcilier banque et écologie en proposant des comptes et produits d’épargne conçus pour limiter le financement des énergies fossiles. Avec ses cartes éco-conçues, son application moderne et son discours engagé, la jeune pousse séduit une génération de clients en quête d’une finance plus responsable. Derrière cette promesse “verte”, Green-Got mise sur la transparence et l’impact environnemental pour se démarquer des banques traditionnelles.
- Positionnement écologique clair
- Carte Mastercard incluse
- Comptes variés
- Aucun compte gratuit
- Capital non garanti
- Compte pro indisponible
Green-Got est une fintech française qui veut réconcilier banque et écologie en proposant des comptes et produits d’épargne conçus pour limiter le financement des énergies fossiles. Avec ses cartes éco-conçues, son application moderne et son discours engagé, la jeune pousse séduit une génération de clients en quête d’une finance plus responsable. Derrière cette promesse “verte”, Green-Got mise sur la transparence et l’impact environnemental pour se démarquer des banques traditionnelles.
- Positionnement écologique clair
- Carte Mastercard incluse
- Comptes variés
- Aucun compte gratuit
- Capital non garanti
- Compte pro indisponible
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