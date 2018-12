Comparatif : les meilleures enceintes bluetooth en 2018

Comment choisir son enceinte bluetooth?

Les meilleures enceintes sans fil, selon la rédac'

1. Les différents usages d'une enceinte sans fil

2. La qualité sonore d'une enceinte sans fil

3. La connectique d'une enceinte sans fil

4. Le multiroom

: le principal critère du nomadisme, est qu'il faut une(10 heures dans l'idéal), un encombrement réduit - soit moins de 20 centimètres de long - pour se porter à une main, et unpour ne pas peser dans le temps.Une enceinte portable doit parer aux petits chocs, il est donc préférable qu'elle soit fournie avec son étui ou sa housse. Elle doit être, soit à la pluie ou carrément à une immersion totale pour les bords de piscine, parfois, surtout si vous comptez l'amener à la plage ou en voyage. Certaines certifications seront ainsi à vérifier comme l'IPX4 garantissant une protection contre les projections d'eau, l'IPX7 supportant de nager pendant une demi-heure sous 1 mètre maximum, ou encore l'IP67 assurant la non-intrusion de poussière.La portée de la connexion Bluetooth (via NFC idéalement), généralement comprise entre 10 et 30 mètres selon modèles, sera à prendre en compte, par exemple pour un grand jardin ou pour éviter la déconnexion si vous allez temporairement à un autre étage.Enfin, la fonctionnalité mains libres pour passer ses appels est un plus.: contrairement aux petites nomades, les enceintes sans fil pour la maison ont beaucoup moins de contraintes notamment en dimensions ou en résistance. Elles sont ainsi généralement plus performantes en termes de qualité audio, et vous serez plus sensible à leurs solutions de connectivité principalement en Wi-Fi, parfois avec Bluetooth, NFC, ou Airplay, et à l'application mobile. Si vous comptez en faire une utilisation comme soutien audio à votre tablette ou PC en vidéo, la latence devra être minimale (inférieure à 0,25 s) pour que le son ne soit pas trop décalé par rapport à l'image.Tout comme pour les smartphones ou les ordinateurs, le fait d'opter pour une tropdu fait de la petitesse des haut-parleurs ou leur nombre limité.Pour les nomades, en raison de leur utilisation en extérieur, leur puissance devra être assez forte pour faire face aux bruits environnants, et la qualité audio devra s'attacher notamment aux basses.Quant aux sans-fil sédentaires, elles demanderont plus d'exigence du fait de l'environnement plus feutré,moins que le Bluetooth. Réfléchissez également quel sera l'emplacement préféré de l'enceinte : cette dernière devant être cylindrique ououSans fil ne signifie pas sans aucune connexion physique, car les modèles sédentaires, parfois compatibles CPL pour connecter plusieurs pièces ou objets chez vous.Comme votre téléphone s'appaire via Bluetooth ou Wi-Fi, sa batterie se vide très rapidement (notamment en streaming) et la possibilité de se charger ne sera pas négligeable au travers d'un port USB. Autre connectique minimum, laest un incontournable, tout comme la(Ethernet) si vous voulez connecter l'enceinte à un réseau. Plus secondaires, les ports RCA seront indispensables aux plus audiophiles ayant une platine dans le cas d'un système multiroom.En utilisation à la maison, le, parfois de, notamment avec connectique, la source musicale pouvant être votre ordinateur, un téléphone, votre tablette ou un serveur Nas.Le multiroom permet ainsi soit de suivre sa, soit de s'adapter à une utilisation familiale avec sources et donc écoutes différentes selon les endroits ou personnes. La connexion, mais certains systèmes passeront par le CPL (prises électriques) voire(réseau filaire) pour appairer leurs différentes enceintes satellites ou pavillon.Il faudra également sélectionner les modèles dont le fonctionnement sera le plus aisé possible, surtout si vous n'êtes pas technophile, avec une application compatible avec votre téléphone iOS/Android, voire votre système de streaming (Spotify, Apple Music, Qobuz, Deezer, etc.), et devant être intuitive pour paramétrer facilement les différentes enceintes ainsi que leurs volumes. La portée de la connexion sera aussi importante si vos murs sont épais ou si les enceintes sont disposées à différents étages.