Vous devriez supprimer d'urgence ces 16 applications, elles siphonnent votre batterie à votre insu !

Pour rendre la supercherie encore plus fine, Clicker ne s'active pas une fois le téléchargement de l'une des applications infectées terminé, mais attend au moins une heure avant de commencer son travail. Le but de Clicker est de générer des clics sur des dizaines de contenus publicitaires afin de maximiser leur audience et obtenir des fonds par le biais de l'affiliation.

Clicker se remarque par sa propension à infecter des applications à l'origine légitimes, telles que celles listées précédemment, mais aussi pour vider la batterie de votre smartphone. En effet, Clicker opère en arrière-plan, ce qui génère une activité continue de votre mobile, réduisant donc comme peau de chagrin son autonomie. Si vous avez un doute, c'est aussi le bon moment pour lancer une analyse antivirus sur votre smartphone. Pour de plus amples détails sur le fonctionnement de Clicker, vous pouvez les retrouver dans l'article publié par McAfee en source de ce contenu.