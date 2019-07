Des applications de surveillance et de contrôle parental retirées du PlayStore pour harcèlement

Des applications de surveillance téléchargées plusieurs dizaines de milliers de fois

Les logiciels pouvaient être détournés pour surveiller les moindres faits et gestes de son conjoint

Quandprendra t-elle une fois pour toutes les mesures adéquates pour protéger les millions d'utilisateurs du Play Store ? On ne compte plus le nombre d'applications piratées ou malveillantes disponibles sur la plateforme, et l'histoire se répète encore aujourd'hui.Le moteur de recherche a supprimé plusieurs logiciels après qu', la société à l'origine du célèbre antivirus gratuit , ait découvert. Ces logiciels auraient été téléchargés à hauteur de 130 000 copies environ avant leur retrait.Ces applications se présentaient sous la forme de systèmes demais Avast s'est rapidement aperçu qu'elles étaient souvent détournées de leur objectif premiercomme les historiques d'appels, la liste des messages ou la localisation GPS.Il fallait tout de même pouvoirpour pouvoir activer tous ces dispositifs mais l'on imagine bien un conjoint jaloux utiliser cespour. Les utilisateurs de ces logiciels indiquaient d'ailleurs ouvertement dans les commentaires les utiliser dans ce but précis.indique malgré tout àêtre très engagé dans la lutte contre les violences conjugales et avoir pris immédiatement les dispositions nécessaires pour supprimer ces applications, après avoir eu connaissances des conclusions d'Avast... Jusqu'à la prochaine affaire qui touchera une autre application du