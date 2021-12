Les experts en cybersécurité de Kaspersky vous ont concocté un bon plan antivirus à saisir de suite

Une solution idéale pour vous protéger efficacement, voilà ce que vous propose Kaspersky avec sa suite Total Security, dont l'un des produits phares est incontestablement l'antivirus. Particulièrement experte dans ce domaine, Kaspersky vous protège contre tous les types de menaces en ligne allant du classique malware au rançongiciel et autres phishing. La protection en temps réel permet de détecter efficacement les menaces, tandis que la firme s'est fait une spécialité de protéger les transactions bancaires, particulièrement courantes dans cette période propice aux achats. Les utilisateurs sous Windows bénéficient d'outils de prévention automatique des vulnérabilités et de suppression d'un Cheval de Troie.

Profitez également d'un gestionnaire de mots de passe pour centraliser ces lignes clefs particulièrement précieuse dans un coffre-fort hautement sécurisé, avec la possibilité d'en générer, au besoin, de robustes et, en prime, de ne plus les oublier. Cette suite est encore plus complète grâce au VPN inclus par Kaspersky, doté d'une capacité de 300 Mo/jour de trafic et comportant un chiffreur AES 256 bits, le plus haut niveau de confidentialité actuel. De quoi naviguer incognito en ligne, éviter le tracking et également bloquer tout accès non désiré à la webcam de votre ordinateur.