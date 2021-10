Sélection antivirus : les meilleures offres du moment chez Bitdefender, Norton et Avast

Avec Avast Ultimate, vous défendez votre ordinateur contre les menaces en ligne telles que les malwares, ransomwares ou encore le phishing, en forte recrudescence ces derniers temps, grâce à Premium Security. De plus, protégez-vous également durant vos achats en ligne, masquez votre adresse IP, dissimulez votre position géographique réelle et accédez à du contenu qui pourrait vous être restreint du fait du lieu où vous vous trouvez grâce à VPN SecureLine.

AntiTrack Premium est également un outil très utile. Celui-ci est destiné à lutter contre le pistage et le suivi d'annonceurs, mais aussi toute tentative de collecte de vos données personnelles tout en vous permettant de garder vos recherches sur Internet privées. Enfin, grâce à Cleanup Premium, vous optimisez et nettoyez votre appareil et pouvez identifier les paramètres systèmes et les applications le ralentissant. Une solution complète et performante récoltant la très bonne note de 8/10 lors de notre test Clubic 100% indépendant.