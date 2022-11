Azov Ransomware : tout savoir sur LA cyber-menace du moment

On sait pour l'heure assez peu de choses sur ce malware, son véritable objectif ou son origine. Ce que l'on sait, c'est que malgré les efforts qu'il déploie pour s'en donner l'apparence, il ne s'agit vraisemblablement pas d'un ransomware. Il pourrait donc simplement être un programme aux intentions malignes sans autre objectif que le chaos, mais il n'est pas non plus impossible que son fonctionnement permette de cacher ses traces s'il poursuit d'autres projets. Si votre ordinateur a été infecté, il est important de changer vos mots de passe le plus rapidement possible.