Mozilla a récemment introduit une nouvelle interface pour Firefox et prochainement, vous n’aurez plus d’autre choix que de l’utiliser. Le réglage caché qui permet de retrouver l’ancien agencement de Firefox va disparaître. Malgré les critiques, Mozilla maintient son nouveau design et propose quelques options pour l’ajuster.
À partir de Firefox 162, attendu le 8 décembre, ceux qui ont désactivé l’interface Nova auront une petite surprise puisque cette dernière reviendra par défaut. L’annonce publiée sur le forum Mozilla Connect a déjà suscité plusieurs centaines de réponses.
Thèmes unis, mode compact, forks : les options si Nova vous déplaît
Nous rapportions en septembre que Firefox 157 inaugurait Nova et ses coins arrondis, avec toutefois la possibilité de revenir en arrière sur l’ancienne version. Pour le moment, il suffit d’ouvrir about:config, la page des réglages avancés, et de passer la ligne browser.nova.enabled sur false. Le déploiement étant terminé, Mozilla va verrouiller cette option et explique vouloir éviter des comportements inattendus. Les mécontents reprochent à Nova ses formes trop arrondies, ses espacements plus larges et une personnalisation réduite.
Mozilla a tout de même ajouté des thèmes aux couleurs unies, sans dégradés, dans la rubrique « Classic Themes » de la page about:addons. On y trouve un gris imitant Proton, l’ancien design, ainsi qu’un thème Firefox OLED. Le panneau de personnalisation du nouvel onglet comporte également un sélecteur. La disposition, les formes et les espacements d’avant ne reviennent pas pour autant. Ce sont pourtant les coins arrondis qui ont largement été pointés par la communauté. Pour gagner de la place, le mode compact, désormais pleinement pris en charge, s’active dans les paramètres, sous Apparence. Avec Firefox 161, les onglets verticaux, rangés sur le côté de la fenêtre, suivent ce réglage. Avec cet affichage, le trait horizontal des onglets conteneurs laisse de nouveau place à un repère sur le côté. Pour rappel, ces onglets cloisonnent les cookies et les connexions, par exemple entre vos activités professionnelles et vos achats.
- Gratuit et open source
- Protection renforcée contre le pistage
- Nombreuses extensions et personnalisations
Nous rapportions cette semaine que Firefox 161 permet d’activer son VPN intégré site par site. S’y ajoutent un « Fire Button » pour effacer tout ou partie des données de navigation, la saisie automatique du code de sécurité des cartes bancaires, l’accès aux groupes d’onglets enregistrés depuis le menu et un raccourci personnalisable pour copier l’adresse d’une page. L’import de l’historique Chrome est amélioré et des bugs sont corrigés (restauration de session, plein écran sous Windows, blocages de Spotlight sur macOS, appels vidéo en basse résolution).
Pour contourner Nova, il est possible de modifier userChrome.css, un fichier qui personnalise l’apparence du navigateur. La manipulation atténue les arrondis, mais demande des connaissances techniques et peut cesser de fonctionner après une mise à jour. Il y a également la version ESR, à support prolongé, qui permet d'échapper à Nova jusqu'en septembre prochain, mais celle-ci n’intègre pas les nouvelles fonctionnalités. Enfin, il est également possible d’opter pour un fork comme LibreWolf, Waterfox ou Zen.