Mozilla a tout de même ajouté des thèmes aux couleurs unies, sans dégradés, dans la rubrique « Classic Themes » de la page about:addons. On y trouve un gris imitant Proton, l’ancien design, ainsi qu’un thème Firefox OLED. Le panneau de personnalisation du nouvel onglet comporte également un sélecteur. La disposition, les formes et les espacements d’avant ne reviennent pas pour autant. Ce sont pourtant les coins arrondis qui ont largement été pointés par la communauté. Pour gagner de la place, le mode compact, désormais pleinement pris en charge, s’active dans les paramètres, sous Apparence. Avec Firefox 161, les onglets verticaux, rangés sur le côté de la fenêtre, suivent ce réglage. Avec cet affichage, le trait horizontal des onglets conteneurs laisse de nouveau place à un repère sur le côté. Pour rappel, ces onglets cloisonnent les cookies et les connexions, par exemple entre vos activités professionnelles et vos achats.