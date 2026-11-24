Avec des mises à jour désormais passées à un rythme bi-mensuel pour le navigateur, les travaux s’accélèrent sur le VPN. Nous rapportions en mars, lors de son arrivée avec Firefox 149, qu'il s'agissait techniquement d'un proxy, c’est-à-dire un intermédiaire qui relaie les requêtes web. Il ne protège alors que le navigateur, avec un relais unique, un serveur choisi automatiquement et 50 Go par mois. Deux mois plus tard , avec Firefox 151, il devenait possible de choisir le pays de connexion. Ce nouveau réglage apporte donc encore davantage de flexibilité et devrait par ailleurs permettre de mieux gérer le quota de 50 Go mensuels.