Le VPN gratuit de Firefox peut désormais être activé ou coupé pour des sites précis. Mozilla ajoute donc une forme de split tunneling à son navigateur.
Mozilla vient de publier Firefox 161 sur ses serveurs et le lancement officiel est prévu aujourd'hui. L'équipe s’est focalisée sur les améliorations du VPN intégré en apportant davantage de flexibilité.
Un VPN limité aux sites que vous choisissez
Le split tunneling, ou « tunnel fractionné », consiste à trier le trafic qui passe ou non par le VPN activé sur le système. D’ordinaire, cela permet de couper le VPN sur certaines applications. Certaines recevront donc votre vraie adresse IP tandis que d’autres verront celles du serveur géré par le fournisseur.
Firefox 161 applique ce principe site par site. Selon Mozilla, le VPN ne tourne qu’aux endroits où l’on veut plus de confidentialité ou une autre localisation. Il sera par exemple possible de l’activer en consultant sa messagerie ou pour éviter le ciblage géolocalisé sur les réseaux communautaires ou sites marchands.
- Gratuit et open source
- Protection renforcée contre le pistage
- Nombreuses extensions et personnalisations
Avec des mises à jour désormais passées à un rythme bi-mensuel pour le navigateur, les travaux s’accélèrent sur le VPN. Nous rapportions en mars, lors de son arrivée avec Firefox 149, qu'il s'agissait techniquement d'un proxy, c’est-à-dire un intermédiaire qui relaie les requêtes web. Il ne protège alors que le navigateur, avec un relais unique, un serveur choisi automatiquement et 50 Go par mois. Deux mois plus tard , avec Firefox 151, il devenait possible de choisir le pays de connexion. Ce nouveau réglage apporte donc encore davantage de flexibilité et devrait par ailleurs permettre de mieux gérer le quota de 50 Go mensuels.
Firefox 161 apporte d’autres nouveautés. Un raccourci permet de copier l’adresse de l’onglet actif. Il est possible de le configurer dans les paramètres, sous « Personnaliser les raccourcis clavier ». Une section de thèmes classiques arrive aussi, avec le thème Proton des anciennes versions, un thème OLED et des teintes unies. L’historique importé depuis Chrome garde désormais la fréquence de visite des pages. Les sites habituels remontent donc dans les suggestions de la barre d’adresse. Enfin, Mozilla corrige des onglets qui ne se restauraient pas après un redémarrage, lorsque la session renvoyait vers un groupe d’onglets supprimé.