Firefox donne le coup d'envoi pour son nouveau design Nova

Mozilla déploie Firefox 157, la première version stable au design Nova. Le navigateur passe aux coins arrondis, retrouve son mode compact et signale désormais les fichiers de clés de chiffrement.
Après des mois de tests dans les versions Nightly et bêta, Nova arrive sur Windows, macOS et Linux. Les installateurs sont en ligne depuis hier et la mise à jour automatique commence aujourd'hui.
Nova, mode compact et alerte SSLKEYLOGFILE : ce que contient Firefox 157
Nous rapportions en juillet que Mozilla avait regroupé tous les éléments de Nova dans une build Nightly. Ils sont désormais disponibles en version stable. Les designers ont donné un coup de fraîcheur aux onglets, aux menus, à la barre d'adresse, aux panneaux et à la barre latérale, lesquels sont à présent arrondis, avec de légers dégradés pastel autour de la fenêtre (à activer soi-même sous Linux). Mais si vous aussi vous êtes adeptes d'interfaces minimalistes, alors il faut surtout saluer le retour du mode compact. Le voilà enfin de nouveau dans les réglages. Pour mémoire, ce dernier réduit les marges autour des onglets et de la barre d'outils pour laisser de la place aux pages web; par ailleurs un réglage "auto" l'active quand Firefox le juge utile. Si ce coup de pinceau n'est pas à votre goût, il est possible de désactiver Nova en se rendant au sein des paramètres avancés, via about:config. Cherchez browser.nova.enabled et passez-le sur la valeur false, sans redémarrage.
La barre latérale lancée l'an dernier est, elle, activée par défaut. Elle réunit des chatbots (ChatGPT, Claude, VIbe de Mistral), les onglets verticaux et des raccourcis. Là encore, on la coupe via about:config (sidebar.revamp sur false), mais Mozilla supprimera ce choix d'ici la fin de l'année prochaine.
Sur la confidentialité, Firefox 157 affiche un avertissement, dans les paramètres et dans le panneau d'information du site (l'icône de bouclier), quand le navigateur est configuré pour enregistrer ses clés de chiffrement via la variable SSLKEYLOGFILE. Ces clés servent à chiffrer les échanges avec un site. Écrites dans un fichier, elles pourraient permettre à une autre application de l'appareil de déchiffrer tout le trafic web. Firefox Suggest, qui affiche des suggestions (parfois sponsorisées) dans la barre d'adresse, s'étend par ailleurs à plusieurs pays européens. Il se coupe dans Paramètres > Recherche > Firefox Suggest.
Firefox 157 prend aussi en charge le décodage matériel de l'AV1 dans les appels vidéo WebRTC (la visioconférence intégrée aux navigateurs). L'AV1 est un format de compression vidéo, que le processeur décodait jusqu'ici quelle que soit la machine. Sur les appareils compatibles, la puce graphique prend le relais, ce qui devrait permettre de réduire la chauffe et la consommation de batterie, sans réglage. Notons au passage qu'Amazon quitte les moteurs de recherche intégrés (même s'il est toujours possible de le rajouter à la main). Le JPEG XL, attendu dans cette version, est repoussé à Firefox 158, le 13 octobre, pour des raisons techniques.
- 100 % développé en interne
- Fiable, efficace et stable
- Fonctionnalités d'optimisation de l'interface et de l'expérience utilisateur