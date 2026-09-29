Firefox donne le coup d'envoi pour son nouveau design Nova

Nous rapportions en juillet que Mozilla avait regroupé tous les éléments de Nova dans une build Nightly. Ils sont désormais disponibles en version stable. Les designers ont donné un coup de fraîcheur aux onglets, aux menus, à la barre d'adresse, aux panneaux et à la barre latérale, lesquels sont à présent arrondis, avec de légers dégradés pastel autour de la fenêtre (à activer soi-même sous Linux). Mais si vous aussi vous êtes adeptes d'interfaces minimalistes, alors il faut surtout saluer le retour du mode compact. Le voilà enfin de nouveau dans les réglages. Pour mémoire, ce dernier réduit les marges autour des onglets et de la barre d'outils pour laisser de la place aux pages web; par ailleurs un réglage "auto" l'active quand Firefox le juge utile. Si ce coup de pinceau n'est pas à votre goût, il est possible de désactiver Nova en se rendant au sein des paramètres avancés, via about:config. Cherchez browser.nova.enabled et passez-le sur la valeur false, sans redémarrage.