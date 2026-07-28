Sur le plan visuel, les onglets adoptent une forme arrondie, avec un dégradé qui accentue l'onglet actif. Les icônes ont été redessinées pour mieux fonctionner en thème clair comme en thème sombre, et l'espacement de l'interface a été retravaillé dans son ensemble - panneaux, menus et contrôles suivent désormais la même logique visuelle. La palette de couleurs change aussi : Mozilla parle d'une inspiration "feu", avec des violets profonds et des tons plus clairs et chauds.

L'affichage standard étant légèrement plus aéré, le mode compact revient également dans cette build pour les aficionados de minimalisme. Mozilla ajoute par ailleurs de nouvelles options de thème. Les deux fonctionnalités répondent, selon la fondation, à des retours formulés par sa communauté.