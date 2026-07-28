Mozilla développe depuis plusieurs mois un nouveau design pour Firefox, sous le nom de code Nova. La fondation vient de publier une première build Nightly qui regroupe pour la première fois tous les éléments de cette refonte.
Jusqu'ici, ces changements apparaissaient séparément, au fil des mises à jour de Nightly. Cette version assemblée en donne un aperçu complet, avant l'arrivée du nouveau design auprès du grand public.
Onglets arrondis, mode compact et nouveaux thèmes : ce que contient la build
Nightly est le canal de test alpha de Firefox. Mozilla y distribue des fonctionnalités en cours de développement avant qu'elles ne rejoignent l'édition bêta, puis la version stable installée par la majorité des utilisateurs. Forcément les moutures y sont donc plus instables, plus sujettes aux bugs. Des morceaux de Nova y apparaissaient déjà depuis plusieurs mois, selon Mozilla. Ils sont désormais réunis dans une build unique, qui offre une vue globale du travail plutôt que des aperçus isolés.
Sur le plan visuel, les onglets adoptent une forme arrondie, avec un dégradé qui accentue l'onglet actif. Les icônes ont été redessinées pour mieux fonctionner en thème clair comme en thème sombre, et l'espacement de l'interface a été retravaillé dans son ensemble - panneaux, menus et contrôles suivent désormais la même logique visuelle. La palette de couleurs change aussi : Mozilla parle d'une inspiration "feu", avec des violets profonds et des tons plus clairs et chauds.
L'affichage standard étant légèrement plus aéré, le mode compact revient également dans cette build pour les aficionados de minimalisme. Mozilla ajoute par ailleurs de nouvelles options de thème. Les deux fonctionnalités répondent, selon la fondation, à des retours formulés par sa communauté.
Confidentialité, vitesse et suite du calendrier : le reste du dossier Nova
Nous rapportions déjà en mai les autres volets de Nova, notamment son interrupteur pour désactiver entièrement les fonctions d'IA et l'amélioration annoncée des temps de chargement (Firefox prépare Nova, sa refonte la plus ambitieuse depuis Proton, et elle a un kill switch IA). Deux points n'avaient pas encore été détaillés.
D'abord, le chantier dépasse le bureau : Mozilla prévoit de partager les couleurs, les icônes et les textes de l'interface avec les versions mobiles, pour uniformiser l'expérience entre appareils. Ensuite, l'accessibilité fait partie intégrante du travail, avec une attention portée au contraste, à la navigation au clavier et à la taille des zones cliquables. Le mode sombre, en particulier, n'est pas présenté par Mozilla comme une simple préférence, mais comme l'environnement par défaut d'une partie de ses utilisateurs.
Firefox Nova embarque par défaut une palette de couleur d'accentuation venant se greffer directement au sein des composants du navigateur comme les barres d'outil.
Les curieux peuvent télécharger Firefox Nightly en français pour tester cette build assemblée. Mozilla annonce des mises à jour régulières dans les prochaines semaines, le temps de peaufiner le design avant qu'il n'atteigne les utilisateurs de Firefox de manière plus large. La fondation continue de son côté à récolter les retours des testeurs sur son forum Connect.
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