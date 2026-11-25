La Commission européenne affirme être « en dialogue » avec Apple sur les règles qui compliquent l’arrivée de moteurs de navigateur alternatifs sur iPhone. Elle réagit à la lettre ouverte de Mozilla, Shopify et d’une coalition représentant jusqu’à 55 000 entreprises et organisations.
Apple autorise ces moteurs en Europe, mais les signataires jugent les conditions trop lourdes pour que ce soit utilisable. Selon eux, aucun éditeur n’a réussi à y faire migrer ses utilisateurs existants.
Firefox sur iPhone : pourquoi changer de moteur oblige à passer par une seconde application
Sous l’interface d’un navigateur, on trouve son moteur de rendu, le composant qui interprète le code d’un site pour l’afficher. Sur iPhone, Firefox ne ressemble pas à Safari, mais les deux affichent les pages avec WebKit, le moteur d’Apple. Mozilla voudrait y mettre Gecko, son propre moteur, qui fait déjà tourner Firefox sur Mac. Cela lui permettrait d’apporter à l’iPhone d’autres fonctions de Firefox.
Depuis iOS 17.4, c’est possible en Europe. Mais Mozilla explique que les conditions d’Apple l’empêchent de basculer ses utilisateurs par une simple mise à jour. Il faudrait publier une seconde application Firefox, puis convaincre chacun de la télécharger et de recopier à la main ses favoris, ses mots de passe et son historique. Mozilla craint d’y perdre des utilisateurs en route. La coalition rappelle que l’échéance de mise en conformité avec le DMA (Digital Markets Act, le règlement européen sur les grandes plateformes numériques) date de plus de deux ans et demi.
Nous rapportions hier que l’association Open Web Advocacy, avec Mozilla, Vivaldi, Shopify et France Digitale, avait écrit à Ursula von der Leyen pour demander une procédure formelle. Les signataires jugent qu’aucune nouvelle loi n’est nécessaire. Le DMA permet d’ouvrir une enquête pour non-conformité, avec une amende pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires annuel mondial. À ce stade, aucune procédure ne vise les moteurs de rendu.
La Commission a fait sa déclaration à la newsletter Fair Play de Politico, par la voix d’un porte-parole. Elle consulte aussi les signataires sur la façon dont des navigateurs concurrents peuvent rivaliser avec Safari. Bruxelles présente cette concurrence comme une priorité du DMA puisque les navigateurs déterminent comment on accède au web et comment les éditeurs de contenus touchent leurs lecteurs. Comme tout le temps, Apple rabâche le même refrain et affirme de son côté que ses exigences protègent les utilisateurs des sites malveillants et d’autres menaces. Les développeurs qui demandent l’autorisation doivent respecter des normes de confidentialité et de sécurité, et s’engager à corriger rapidement les failles. La lettre en question reste ouverte à la signature jusqu’au 3 décembre 2026.