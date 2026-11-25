La Commission a fait sa déclaration à la newsletter Fair Play de Politico, par la voix d’un porte-parole. Elle consulte aussi les signataires sur la façon dont des navigateurs concurrents peuvent rivaliser avec Safari. Bruxelles présente cette concurrence comme une priorité du DMA puisque les navigateurs déterminent comment on accède au web et comment les éditeurs de contenus touchent leurs lecteurs. Comme tout le temps, Apple rabâche le même refrain et affirme de son côté que ses exigences protègent les utilisateurs des sites malveillants et d’autres menaces. Les développeurs qui demandent l’autorisation doivent respecter des normes de confidentialité et de sécurité, et s’engager à corriger rapidement les failles. La lettre en question reste ouverte à la signature jusqu’au 3 décembre 2026.