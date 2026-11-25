L’IA est de la partie mais reste bien évidemment facultative. Elle permet de formuler des requêtes en langage naturel pour ranger ses mails, régler les droits de chaque règle (lire le contenu, éviter la boîte de réception) ou interroger sur le contenu de la boîte, avec une reconnaissance de caractères pour les fichiers PDF et une vision artificielle pour les photos en pièces jointes. La fonctionnalité Inbox Highlights remonte ce qui demande votre attention. Un interrupteur permet de tout couper, et les filtres Sieve restent disponibles. Proton Mail propose de son côté six catégories automatiques façon Gmail. Chez Tuta, son cofondateur Matthias Pfau il parlait de machine learning ciblé, pour filtrer le spam, plutôt que de grands modèles de langage.