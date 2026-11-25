Kagi ouvre la bêta publique de Kagi Mail, une messagerie avec agenda, sans publicité ni profilage. Elle coûte 99 dollars par an après 60 jours d’essai (incluse dans l’offre Ultimate) et s’appuie sur des standards ouverts.
Après son moteur de recherche et son navigateur Orion, Kagi s’attaque à la boîte mail, qui serait sans doute ce qu’il reste chez Google une fois le reste déménagé. Vous avez droit à une adresse en @kagimail.com (ou sur votre domaine), 50 Go de stockage, des alias et des domaines illimités, et un calendrier.
Une messagerie relativement banale
Kagi dit aimer ce que font Fastmail et Tuta, mais a monté son propre service sur Stalwart, un serveur open source. Il est compatible avec les protocoles standards IMAP, JMAP et CalDAV, afin de pouvoir être configuré sur Apple Mail ou Thunderbird pour lire vos mails et votre agenda. Tuta a fait un autre choix. Nous rapportions en février que sa messagerie n’a jamais autorisé ces protocoles : avec le chiffrement de bout en bout, il faudrait déchiffrer les messages avant de les confier à Thunderbird. Proton contourne le problème avec son Bridge, réservé aux offres payantes.
Côté confidentialité, Kagi bloque les pixels de suivi ou les fait passer par un intermédiaire. Les nouveaux expéditeurs attendent votre feu vert, les expéditeurs suspects déclenchent un avertissement anti-hameçonnage et les expéditeurs vérifiés affichent leur logo (BIMI). L’annonce ne dit rien du chiffrement de bout en bout. Contrairement à Proton Mail ou Tuta Mail, Kagi ne dispose pas de chiffrement associé à un modèle « zéro accès ».
L’IA est de la partie mais reste bien évidemment facultative. Elle permet de formuler des requêtes en langage naturel pour ranger ses mails, régler les droits de chaque règle (lire le contenu, éviter la boîte de réception) ou interroger sur le contenu de la boîte, avec une reconnaissance de caractères pour les fichiers PDF et une vision artificielle pour les photos en pièces jointes. La fonctionnalité Inbox Highlights remonte ce qui demande votre attention. Un interrupteur permet de tout couper, et les filtres Sieve restent disponibles. Proton Mail propose de son côté six catégories automatiques façon Gmail. Chez Tuta, son cofondateur Matthias Pfau il parlait de machine learning ciblé, pour filtrer le spam, plutôt que de grands modèles de langage.
Puisqu’il s’agit d’une bêta, le service n’est pas achevé. Les contacts et l’intégration complète de Kagi Assistant sont prévus au premier trimestre de l’année prochaine, et les applications mobiles natives au troisième trimestre 2027. D’ici là, il faut passer par la version web mobile ou un client IMAP/JMAP. Kagi promet par ailleurs de ne pas enfermer l’utilisateur. L’internaute ayant mis fin à son abonnement pourra toujours accéder à sa boîte pendant six mois. Il sera en mesure d’envoyer et recevoir des mails pendant les 60 premiers jours, puis de lire et exporter les messages en un clic pendant les quatre mois restants.